Op 18 april 2023 in Spant! te Bussum is Paul Polman keynote spreker op Purpose Day XL. Purpose Day XL 2023 staat in het licht van de transitie naar een purpose gedreven economie. Paul zal in zijn talk zijn visie geven op de weg die we als organisaties te volgen hebben om een netto positieve impact te maken: Een organisatie die meer geeft dan neemt. Wat is daarvoor nodig en wat zijn de uitdagingen, dilemma’s en andere transitiepunten om daar te komen? Paul zal zijn eigen ervaringen delen, zijn teleurstellingen en zijn doorbraken vanuit de verschillende rollen die hij vervult. Het streven naar en werken aan netto positief is mensenwerk. Het komt aan op moedig leiderschap om een andere en hogere ambitie na te streven.

Purpose Day wordt jaarlijks sinds 2016 georganiseerd met als doel het versnellen van de noodzakelijke transitie naar een purpose gedreven economie. In de toekomst hebben bedrijven zonder een positieve maatschappelijke impact geen bestaansrecht meer. De komende editie heeft als thema ‘The Road to Net Positive!’. Uiteindelijk zullen bedrijven een hogere ambitie nastreven dan alleen een die de schade beperkt, maar juist een die een positieve impact heeft op de mens en de planeet. Tijdens het congres krijgen de deelnemers inspiratie en concrete handvatten hoe deze uitdaging aan te gaan. De organisatie is in handen van Ralph Zebregs (founder van Purpose Day) en Folkert van der Molen (founder van het Nationaal Sustainability Congres). Zij zijn onlangs een samenwerking aangegaan om Purpose Day op te schalen en tot een groots evenement te maken.

In de adviesraad van het evenement nemen deel: Ruud Veltenaar (Global (TED) Speaker – Future Thinker – Progressor), Muriel Arts (CEO IMPACTING.today), Marcello Palazzi (Co-Founder B for Good Leaders en B Lab Europe), Nienke Meijer (Supervisory Board Member, Co-founder De Buitenboordmotor, social enterpreneur), Kees Klomp (founding partner THRIVE Institute en partner Purpose Day), Ron van Es (partner Purpose Day) en Michel Scholte (Impact Institute/Minister van de Nieuwe Economie).

Er zijn volop mogelijkheden om in het congres te participeren zoals het verzorgen van een themasessie en een stand op de ‘Purpose Fair’. Via dit formulier kunt u de een informatiepakket aanvragen.

Op LinkedIn kun je je al vrijblijvend voor Purpose Day XL aanmelden en blijf je op de hoogte!