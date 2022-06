Ralph Zebregs en Folkert van der Molen zijn een samenwerking aangegaan om samen een nieuwe editie van ‘Purpose Day’ te organiseren op 18 april 2023 in Spant! te Bussum. Beiden hebben veel ervaring met het organiseren van succesvolle inspirerende congressen op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven. Purpose Day 2023 zal een extra grote editie (XL) worden met een interessant plenair programma met topsprekers waaronder Paul Polman (gevraagd) en Ruud Veltenaar. Het centrale thema is ‘The Road to Net Positive!’. Er zal ruimte zijn voor themasessies die door partners worden ingevuld en stands op de ‘Purpose Fair’.

Purpose Day wordt jaarlijks sinds 2016 georganiseerd met als doel het versnellen van de noodzakelijke transitie naar een purpose gedreven economie. In de toekomst hebben bedrijven zonder een positieve maatschappelijke impact geen bestaansrecht meer. De komende editie heeft als thema ‘The Road to Net Positive!’. Uiteindelijk zullen bedrijven een hogere ambitie moeten nastreven dan alleen de schade beperken, maar juist een positieve impact hebben op mens en de planeet. Tijdens het congres krijgen de deelnemers inspiratie en concrete handvatten hoe deze uitdaging aan te gaan.

In de adviesraad van het evenement zullen onder meer zitting nemen Ruud Veltenaar (Global (TED) Speaker – Future Thinker – Progressor), Muriel Arts (CEO IMPACTING.today), Marcello Palazzi (Co-Founder B for Good Leaders en B Lab Europe), Kees Klomp (founding partner THRIVE Institute en partner Purpose Day), Ron van Es (partner Purpose Day) en Michel Scholte (Impact Institute/Minister van de Nieuwe Economie).

Over Ralph Zebregs

Ralph Zebregs is de founder van Purpose Day dat hij in 2016 heeft opgericht. “You can’t win in a world that is losing.” Dat drijft hem om organisaties te inspireren om verantwoordelijkheid te nemen met woord en daad voor de grotere uitdagingen waar we als maatschappij voor staan: uitputting van de aarde, vervuiling, CO2 uitstoot en radicale ongelijkheid. De transitie naar en ‘nieuwe’ economie is onvermijdelijk. Volgens hem hebben we koplopers nodig die laten zien hoe je profit en purpose verbindt in een duurzaam business model. Purpose Day geeft deze koplopers inspiratie, perspectief en een podium.

Met zijn organisatie-adviesbureau ForChiefs ondersteunt hij organisaties als Unilever, Hans Grohe en Deloitte met de transitie van winst- naar purpose.

Over Folkert van der Molen

Folkert van der Molen is de founder van het Nationaal Sustainability Congres (NSC). Hij heeft alle 20 edities van dit grote congres met een rijke historie in de jaren 2000-2021 inhoudelijk georganiseerd. Na de succesvolle 20ste jubilieumeditie afgelopen november is Folkert op dit hoogtepunt gestopt en is de samenwerking beëindigd.

Zijn onderneming Van der Molen E.I.S. maakt een snelle groei door met diverse webportals waaronder het bekende Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl). Ook is Folkert partner in het duurzame sprekersbureau SpeakOut. Folkert zal zijn ervaring en uitgebreide netwerk inzetten voor de inhoudelijke programmering en zijn kanalen voor de promotie van Purpose Day.

