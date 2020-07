Paul Polman benoemd tot jurylid van ’s werelds hoogste onderscheiding op het gebied van voeding: Food Planet Prize

De Curt Bergfors Foundation in Zweden maakte de jury bekend van de Food Planet Prize, ’s werelds hoogste onderscheiding op het gebied van voeding. Paul Polman (voormalig CEO Unilever) is een van de tien juryleden.

Het tiental internationale professionals is toonaangevend als wetenschapper, beleidsmaker of ondernemer:

Paul Polman, oprichter van de Imagine Foundation en voormalig CEO van Unilever

Olivier De Schutter, mede-voorzitter IPES-Food & Speciaal Rapporteur van de VN, inzake extreme armoede en mensenrechten

Shenggen Fan, hoogleraar voedingseconomie en -beleid aan de China Agricultural University & voormalig directeur-generaal van het International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Jessica Fanzo, Bloomberg-onderscheiden hoogleraar Global Food and Agriculture Policy and Ethics aan het Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics

David Nabarro, hoogleraar mondiale gezondheid en speciaal afgezant van de WHO, Covid-19

Magnus Nilsson, directeur van de MAD Academy, voormalig chef-kok van het Zweedse restaurant Fäviken Magasinet

Lindiwe Sibanda, CEO en Head of Mission van het Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN)

Rami Zurayk, hoogleraar Ecosysteemmanagement aan de American University van Beiroet, faculteit Landbouw en Voedselwetenschappen

Voorzitters van de jury zijn Johan Rockström, executive director van het Potsdam Institute for Climate Impact Research en Line Gordon, directeur van het Stockholm Resilience Centre van de Universiteit van Stockholm.

“We zijn op zoek naar oplossingen die breed en snel toepasbaar zijn – het liefst over de hele wereld. Voor het vinden van deze oplossingen tussen honderden aanmeldingen hebben we wereldwijd toonaangevende expertise en ervaring nodig,” zegt Johan Rockström.

De jury kiest de winnaars van twee prijzen van $ 1 miljoen – de Food Planet Prize Awards. Eén prijs gaat naar een bestaande, schaalbare oplossing voor duurzame voedingsmiddelen. De tweede is voor vernieuwende initiatieven die de wereldvoedselsector kunnen veranderen.

“De Food Planet Challenge, om de wereld duurzame voedselsystemen te verschaffen,” zegt Line Gordon, “is bepalend voor onze toekomst. We lopen groot gevaar als we falen, maar hebben er enorm baat bij als we slagen.”

Nominaties voor de Food Planet Prize konden worden ingediend tot 30 juni. De eerste onderscheidingen worden later dit jaar uitgereikt.

De Curt Bergfors Foundation werd in 2019 opgericht om de aandacht te vestigen op de problematiek van het huidige voedselsysteem en nieuwe manieren te vinden om de toekomst vorm te geven.

Maak kennis met de juryleden:

Paul Polman

Oprichter van Imagine, een stichting die zich inzet voor de bestrijding van armoede en klimaatverandering en die bedrijven de tools geeft om te voldoen aan de wereldwijde doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling. Hij was daarnaast ook CEO van het Brits-Nederlandse Unilever.

Prof. Olivier De Schutter

Mede-voorzitter van het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food). Olivier is hoogleraar aan de Universiteit van Leuven. Van 2008 tot 2014 was hij de speciale VN-rapporteur voor Right to Food en tussen 2015 en 2020 lid van de VN-commissie voor economische, sociale en culturele rechten. In 2020 werd hij benoemd tot speciale VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten.

Prof. Shenggen Fan

Hoogleraar leerstoel voedingseconomie en -beleid aan de China Agricultural University. Tussen 2009 en 2019 was Shenggen Fan (樊胜根) directeur-generaal van het International Food Policy Research Institute (IFPRI). Hij werkte aan overgangseconomieën en plattelandsontwikkeling in China. Zijn onderzoek was gericht op het analyseren van de rol van publieke en private investeringen in landbouw en publieke infrastructuur, in de strijd tegen chronische armoede en honger.

Prof. Jessica Fanzo

Bloomberg-onderscheiden hoogleraar Global Food and Agriculture Policy and Ethics aan het Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics. Jess is expert op het gebied van eetgewoonten, voeding en voedselzekerheid.

Dr. Line Gordon (mede-voorzitter)

Directeur van het Stockholm Resilience Centre aan de Universiteit van Stockholm, universitair hoofddocent Natural Resources Management, met de focus op de duurzaamheid van water, voedsel en de biosfeer. Lid van de Raad van Bestuur van de EAT Foundation.

Prof. David Nabarro

Hoogleraar Global Health aan het Imperial College London. Eerder hield hij zich, binnen de VN, bezig met ziekte-uitbraken en gezondheidskwesties, voedselonzekerheid en voeding, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Momenteel is hij speciaal gezant van de WHO, Covid-19.

Magnus Nilsson

Directeur van de MAD Academy, die een platform wil zijn voor onderwijs en inspiratie in de restaurantwereld, om zodoende duurzame veranderingen in het voedselsysteem te realiseren. Voormalig chef-kok van het Zweedse en internationaal gerenommeerde restaurant Fäviken Magasinet.

Prof. Johan Rockström (mede-voorzitter)

Hoogleraar Earth System Science aan de Universiteit van Potsdam en directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Verder is hij voorzitter van de adviesraad van de EAT Foundation en de Earth League.

Dr. Lindiwe Sibanda

CEO en Haed of Mission van het Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN). Lindiwe is actief lid van SDG-Target by 2030 Champions 12.3 en van de African Union Commission (AUC). Ze sleepte tal van prijzen in de wacht voor haar werk op het gebied van landbouw en voedselzekerheid in Afrika.

Prof. Rami Zurayk

Hoogleraar Ecosystem Management aan de faculteit Agricultural and Food Sciences van de American University in Beirut. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op de relatie tussen landschappen en levensonderhoud, op voedselpolitiek en op lokale voedselsystemen.

