Partnership Waste2Wear en MYoMY voorkomt dat 224.760 plastic afval flessen op de vuilnisbelt of in onze oceanen belanden

Waste2Wear en MYoMY zijn een nauwe samenwerking aangegaan, met als doel kennis te delen en MYoMY’s eerste tassencollectie uit volledig gerecycled plastic te ontwikkelen. Het resultaat is deze week gelanceerd en is een lichte en sportieve MY CIRCLE BAG collectie.

De buitenkant en de voering van de MY CIRCLE BAG collectie is gemaakt van Waste2Wear® stoffen, deze bestaan voor 100% uit gerecyclede post-consumer plastic afval flessen. Voor elke tas zijn 6 tot maximaal 36 plastic flessen nodig. Door simpelweg met Waste2Wear stoffen te werken, heeft MYoMY kunnen voorkomen dat 224.760 plastic afval flessen op de vuilnisbelt of in onze oceanen terecht zouden zijn gekomen.

Dit partnership laat nogmaals zien hoe Waste2Wear haar verantwoordelijkheid neemt voor onze planeet en oceanen, waarbij ze tegelijkertijd samenwerkt met anderen.

Indrukwekkende impactcijfers

Voor onze brand partners maken we voor elke order een traceerbaar Environmental Impact Report. Naast het totaal aantal gerecyclede post-consumer PET-flessen, geeft het rapport aan hoeveel CO2-uitstoot, water- en energieverbruik er is gereduceerd. Elk rapport is gebaseerd op een Product Life Cycle Assessment.

Voor de productie van de MY CIRCLE BAG collectie is een reductie van 17.042 Kg CO2 gerealiseerd. Een boom doet er 774 jaar over om deze hoeveelheid CO2 te absorberen. De reductie van water was 212.503 liter, wat overeenkomt met de hoeveelheid water die één persoon in 2,6 jaar verbruikt. Het energieverbruik was 228.851 MJ minder, wat genoeg is om een lamp 136 jaar te laten branden.

Monique Maissan, CEO van Waste2Wear: “Voor bedrijven is meten van bereikte impact op people en planet essentieel. Het is de enige manier om te kunnen staven of je met je duurzaamheidsaanpak op de goede weg zit.”

Benutten van sustainable storytelling

Als koploper in de industrie, weet Waste2Wear hoe storytelling bijdraagt aan het succes van een duurzaam en circulair product. De MY CIRCLE BAG collectie hebben we daarom aan MYoMY geleverd met een op maat gemaakte communicatie support kit, die middels co-creatie tot stand is gebracht.

Point Of Sale communicatie laat inspirerende storytelling en visuele beelden zien. Klanten ontdekken zo dat een MYoMY-tas eco-conscious is, verantwoord gemaakt en perfect bij de vegan lifestyle past. Met een QR-code krijgen ze toegang tot een informatieve en inspirerende video die het hele recyclingproces laat zien, van plastic afval fles tot nieuwe stof. Ook feliciteren we hen dat met een MY CIRCLE BAG aankoop, ze bijdragen aan een schonere wereld.

Dankzij onze volledig transparante supply chain, kunnen we deze informatie aan partners en consumenten verstrekken. Hier ontstaat ook de synergie met MYoMY als waardevolle brand partner. Via hun retailnetwerk en directe relatie met klanten, bereikt Waste2Wear’s duurzame en circulaire manier van werken, die uitgaat van partnerships, een groot en relevant publiek.