Partners van Albert Heijn hebben de mogelijkheid om elektrisch te laden op locaties van de supermarkt. Wanneer leveranciers hun producten bij het distributiecentrum van Albert Heijn leveren, kunnen ze daar ook hun elektrische vrachtwagens opladen. Hierdoor kunnen partners van Albert Heijn starten met het elektrisch beleveren van de distributiecentra. Dit is een volgende stap in het realiseren van volledig emissievrij transport van en naar de locaties van Albert Heijn.

“We hebben onze doelstelling voor 2025 behaald en zetten nu de volgende stappen richting volledig emissievrij transport in 2030. Door ook partners te laten laden bij onze distributiecentra, versnellen we samen deze transitie in Nederland en Vlaanderen,” aldus Annemieke Sirre, verantwoordelijk voor Transport bij Albert Heijn.

Strategische partners Vogelaar Vredehof en Bakker Barendrecht zijn de eerste die gebruik gaan maken van de laadmogelijkheid. Hiermee laat Albert Heijn zien dat het ondanks uitdagingen zoals netcongestie, beschikbaarheid van elektrische voertuigen, logistieke planning en technologie die zich sterk ontwikkelt, in staat is om de energietransitie te versnellen en het transport in de hele keten kan verduurzamen. In 2026 volgen er meer partijen die gebruik kunnen maken van de laadpunten bij Albert Heijn. Zo zorgt de supermarkt ervoor dat de emissies in de keten worden gereduceerd, wat bijdraagt aan de Scope 3 doelstelling van 45% minder CO2e-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018.

“Als strategisch partner van Albert Heijn zetten wij bij Vogelaar Vredehof vol in op verduurzaming van onze keten. Met onze elektrische vrachtwagens en efficiënte inzet hiervan werken we stap voor stap toe naar emissievrij transport. Dat we nu bij de distributiecentra van Albert Heijn kunnen laden, maakt het voor ons mogelijk om deze ambitie verder te versnellen. Samen zorgen we voor een toekomstbestendige, duurzame bevoorrading van onze appels en peren.” aldus Sven Arink, financieel directeur bij Vogelaar Vredehof.

30 steden

Inmiddels worden de 30 Zero-emissie zones elektrisch bevoorraad. Hiermee heeft Albert Heijn de eerder gestelde doelstelling voor 2025 behaald. En daar blijft het niet bij. Op dit moment worden dagelijks bijna 400 winkels elektrisch bevoorraad. Om aan de toenemende vraag voor elektrisch laden te voldoen, is er een nieuw laadplein in Zwolle geopend. In totaal is 25% van de ritten van Albert Heijn elektrisch. Daarnaast worden er wekelijks 85.000 orders vanuit de Home Shop Centers emissievrij bezorgd bij onze klanten.

Elektrisch transport in België

Sinds november van dit jaar wordt ook de eerste Albert Heijn winkel in België elektrisch bevoorraad. Deze winkel staat in Mechelen en is nog maar het begin. Dit is een belangrijke stap richting het doel volledig emissievrij transport naar winkels en klanten in Nederland en Vlaanderen in 2030.

