PAKT lanceert een innovatief en circulair systeem dat het hergebruik van glazen verpakkingen voor producenten, winkels, horecazaken en groothandels mogelijk maakt. Met het universele alles-in-1 krat biedt PAKT een oplossing voor het inzamelen, sorteren, reinigen, inspecteren en hergebruiken van glazen statiegeldflessen, zodat hergebruik betaalbaar, haalbaar en schaalbaar wordt.

Veel bedrijven kampen met grote hoeveelheden glas -en karton afval. Naast een hoop energie en grondstoffen kost het dagelijks veel tijd en geld om dit afval te sorteren en naar de juiste container te brengen. Het PAKT Pooling System biedt de oplossing hiervoor. Lege flessen van deelnemende partners kunnen door de eindgebruiker ongesorteerd in het krat worden geplaatst en worden door de groothandel vervolgens opgehaald. Via een logistieke partner komen de kratten bij de centrale waslocatie binnen. Daar worden de flessen zorgvuldig gesorteerd, gereinigd, geïnspecteerd en klaargemaakt voor hergebruik. De schone flessen gaan daarna weer terug naar de producent zodat deze weer opnieuw kunnen worden gevuld.

Impact van het PAKT Pooling System

Het poolsysteem levert significante milieuvoordelen op. Herbruikbare flessen stoten tot 85% minder CO₂ uit in vergelijking tot eenmalige flessen. Bovendien wordt waterverbruik bij het reinigen van flessen significant verminderd. Daarnaast kunnen de kratten en flessen veelvuldig worden hergebruikt waardoor glas -en karton afval tot het verleden behoren. Het innovatieve hergebruiksysteem is niet alleen duurzamer, maar ook economisch aantrekkelijk: minder opslag, minder sorteerwerk en efficiëntere retourlogistiek.

Doordat alle deelnemende leveranciers en merken hetzelfde universele krat gebruiken, kunnen de kratten sneller worden gevuld en ingezameld. Alle fabrikanten en merken met herbruikbare flessen kunnen aan het universele systeem deelnemen. Op dit moment betreft het de statiegeldflessen van de merken Green Trail, Torres, Sea Water, ’s Lands Beste en Yespers. Het systeem wordt ondersteund door een transparant statiegeldsysteem en wordt beheerd door een stichting zonder winstoogmerk.

“Met het PAKT Pooling System ondersteunen we producenten, groothandels, horecaondernemers en winkels bij de overstap naar een circulaire economie. Glas is alleen duurzaam als we het zo vaak mogelijk hergebruiken, en pas daarna recyclen. Ons slimme retoursysteem maakt hergebruik van glazen verpakkingen eenvoudig, efficiënt en schaalbaar,” aldus Thijs Wester, oprichter van PAKT.

Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met verschillende ketenpartners, waaronder leveranciers Walraven Sax, Sea Water, Flevosap, Yespers, en logistieke partner Bouw Logistic Services. PAKT nodigt alle producenten en ketenpartners uit om mee te doen en samen impact te maken.