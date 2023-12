Softwareleveranciers Paazl en BigMile slaan de handen ineen voor de CO2-berekeningen van de verzending van pakketten naar consumenten. ‘Waar we naartoe willen is om de CO2 van een zending per vervoerder te kunnen voorspellen, zodat consumenten dit als factor mee kunnen nemen bij het selecteren van een vervoerder voor hun zendingen’, zegt Erik Wencker van Paazl.

Niet alle retailers en merken in e-commerce kiezen ervoor om een eigen internationale verzendservice op te zetten voor hun internetbestellingen, aangezien het erg kostbaar en tijdsintensief is om meerdere vervoerders in meerdere landen te integreren en onderhouden. Om die reden heeft het Nederlandse SaaS-bedrijf Paazl software ontwikkeld waarmee webwinkels bestellingen kunnen verzenden, via zowel lokale als wereldwijde vervoerders, om zo consumenten verschillende bezorgopties te kunnen bieden. Daar wil Paazl nu een extra dimensie aan toevoegen, door ook duurzaamheid als factor mee te nemen in de bezorgopties.

In eerste instantie richt Paazl zich op het zichtbaar maken van de CO2-uitstoot in data dashboards van de merken en internetretailers, om ze vervolgens de juiste tools te geven om duurzaamheid bij consumenten aan te jagen. Erik Wencker, Head of Product & Integration bij Paazl, licht toe: ‘Wanneer e-commercebedrijven weten welke leveringsopties duurzamer zijn dan andere, kunnen ze deze informatie in de checkout delen met hun klanten. Het uiteindelijke doel daarvan is om consumenten bewust te maken van de impact die het vervoer van hun zending heeft op het milieu en ze te sturen richting duurzame verzendopties.’

Van nacalculatie naar predictive CO2-calculaties

Om dit mogelijk te maken gaat Paazl ook software van BigMile gebruiken. In het begin van het tweede kwartaal van 2024 zal Paazl de BigMile Emission API integreren, die zal worden gebruikt voor de CO2-calculaties. ‘Voor een multi-carrier check-out heb je heel veel data nodig om de CO2-uitstoot per zending te calculeren. Dat maakt het al erg complex’, zegt Wencker. ‘We gaan gebruik maken van vervoersdata die we al krijgen dankzij de koppeling die we met vervoerders hebben. Met andere woorden, we kijken terug op de reis van afgeleverde pakketjes om vast te stellen wat de CO2 van levering was.’

In de fase daarna wil Paazl een stap verder gaan, door de verwachte CO2-uitstoot per dienstverlener per zending beschikbaar te maken, zogenoemde predictive CO2-calculaties. ‘Op basis van gecalculeerde data kunnen we een voorspelling doen. Deze verwachte uitstoot tonen we in de checkout aan de consument – dus voordat ze hun keuze maken – zodat de vervoersoptie een weloverwogen beslissing wordt op basis van duurzaamheid, naast levertijd en verzendkosten’, aldus Wencker.

Snijvlak

Jan Pronk, managing director van BigMile zegt over de samenwerking: ‘Terwijl retailers en logistiek dienstverleners steeds meer te maken krijgen met wetgeving en rapportageverplichtingen omtrent hun emissies, willen consumenten graag duurzamere keuzes kunnen maken bij de aanschaf van producten én de levering daarvan. In deze samenwerking met Paazl begeven we ons precies op dit snijvlak en kunnen we beide cases ondersteunen. Het mooie is dat niet alleen de impact van CO2-uitstoot in de supply chain direct zichtbaar wordt voor consumenten, maar dat beloftes over duurzaamheid van de levering van hun product ook worden onderbouwd met echte cijfers. We zijn erg blij dat Paazl er op deze manier mee aan de slag gaat.’

Foto: Jan Pronk van BigMile (l) en Erik Wencker van Paazl (r)