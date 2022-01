Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 bekend!

Op woensdag 12 januari is de jury bijeengekomen om uit een totaal van 42 inzendingen de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 samen te stellen. Deze innovaties zijn genomineerd voor de publieksprijs. De beste vijf zijn nog in de race voor de juryprijs. De beide winnaars worden tijdens een live uitzending op 9 februari bekendgemaakt. Dit zijn de 20 innovaties van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20: Aebi Schmidt Nederland BV, Binthout, BY M LLE, Conecto Non Effundo BV, Circulairstaal BV, DuSpot, Datacadabra, Dijkstra Plastics, Dura Vermeer Bouw Hengelo, Heijmans Services, Koninklijk Auping BV, Koopmans Bouwgroep BV, Novito, Obimex, ReCycleWell, Schagen Infra BV, Shelduck.co, Stichting Future Farm, Stichting Betekeniseconomie in Twente en WEBO.

Bekendmaking jury- en publieksprijs

De bekendmaking vindt in de Nationale Week van de Circulaire Economie plaats. Op 9 februari zal Martine Witteveen vanuit de Gasfabriek in Deventer de uitzending presenteren. De Top 5-genomineerden pitchen dan live hun innovatie, waarna de jury de winnaar bekend maakt. Kijkers stemmen voor de publieksprijs op hun favoriet uit de gehele Top 20. Voor beide winnaars zijn mooie geldprijzen en ruime media-aandacht te winnen.

Meer informatie over alle inzendingen van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 en de mogelijkheid om je aan te melden om de uitzending op 9 februari 16.00 uur online bij te wonen kan via de website van Overijsselse Circulaire Innovatie Top20. Meld je hier aan

Jury

De jury van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 staat onder leiding van juryvoorzitter Klaas Feenstra, werkzaam als directeur coöperatieve Rabobank Vaart en Vechtstreek. Aan zijn zijde staan Mireille Kinket, directeur IQBlvd, Maurice Beijk, rentmeester 2050 bij ReintenInfra, Fleur Willemse, student Industrial Design Engineering en Eddy van Hijum, gedeputeerde van de Provincie Overijssel en o.a. verantwoordelijk voor economie en innovatie.

Over de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20

De Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 is een initiatief van VNO-NCW Midden, KIEMT, Circles, Twente Board, Clean Tech Regio, Economic Board Regio Zwolle en Rabobank. In samenwerking met Cirkelstad, Oost nl, Kennispoort regio Zwolle, Natuur en Milieu Overijssel, Hogeschool Windesheim, Saxion Hogescholen en DORZ. Het doel is te laten zien wat Regio Overijssel te bieden heeft op het gebied van circulaire innovaties en om deze circulaire innovaties een stap verder te helpen.