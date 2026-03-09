Nog voordat deze is ingevoerd is al duidelijk dat de Nederlandse uitwerking van de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) haar doel niet zal halen. Door allerlei uitzonderingsgronden wordt naar verwachting slechts 5 tot 15 procent van het beschikbare dakoppervlak in Nederland benut voor zonne-energie, terwijl technisch circa 80 procent mogelijk is. Dat stelt branchevereniging Holland Solar. De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is een Europese richtlijn die bepaalt hoe energiezuinig gebouwen in de EU moeten worden. Het doel is om het energieverbruik van gebouwen sterk te verlagen en zo de klimaatdoelen van Europa te halen. Gebouwen zijn namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik en 36% van de CO₂-uitstoot in de EU. Daarom wil de EU dat woningen en gebouwen sneller worden verduurzaamd.

Uit een analyse van de sector blijkt dat bij een benutting van 80 procent van alle geschikte daken in Nederland jaarlijks bijna 80 TWh aan zonne-energie kan worden opgewekt. NB: in Nederland wordt jaarlijks ruim 100 TWh aan stroom verbruikt. Maar met de implementatie van het huidige voorstel wordt nog geen 10 TWh gehaald. Daarmee blijft een groot deel van het potentieel onbenut.

Misschien wel 100.000 gebouwen buiten spel

Volgens Holland Solar dreigen, door uitzonderingsbepalingen, tussen de 60.000 en 100.000 gebouwen buiten de reikwijdte van de EPBD te vallen. Daarnaast worden naar schatting 120.000 daken in Nederland vrijgesteld wanneer netcongestie als reden wordt aangevoerd om geen zonnepanelen te plaatsen. Terwijl lokale opwek van zonne-energie bedrijven juist kan helpen om uit te breiden, ondanks krapte op het net. “De Nederlandse overheid formuleert ambitieuze doelen maar de uitvoering wordt onnodig ingewikkeld gemaakt door het opnemen van allerlei uitzonderingen.” zegt Wijnand van Hooff, algemeen directeur bij Holland Solar. “Als de plannen in deze vorm doorgaan, benut Nederland slechts een fractie van zijn dakpotentieel. En dat is echt zonde.”

Risico van te veel uitzonderingen

In het huidige voorstel wordt onder andere netcongestie aangemerkt als reden om af te mogen wijken van de verplichting om zonnepanelen op dak te plaatsen. “Het is paradoxaal dat netcongestie wordt gebruikt als reden om minder zon op dak te realiseren, terwijl het lokaal opwekken van zonne-energie dicht bij de vraag naar energie juist een belangrijk deel van de oplossing voor netcongestie is,” aldus van Hooff.

Druk op net juist verminderen, dat wil iedereen

Volgens Holland Solar kan een gerichtere toepassing van uitzonderingsgronden bijdragen om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen, bijvoorbeeld door gebouweigenaren te verplichten om eerst te onderzoeken hoeveel zonne-energie binnen de bestaande aansluiting wel kan worden gerealiseerd. Van Hooff: “Dat kan bijvoorbeeld door panelen in een oost-westopstelling te plaatsen, waardoor de opwek beter over de dag wordt verspreid en beter aansluit op het eigen energieverbruik. Ook kan lokale opslag of slimme aansturing van het energiegebruik helpen om meer zonne-energie op gebouwen te realiseren zonder dat een grotere netaansluiting nodig is.” De brancheorganisatie roept het kabinet op om de uitzonderingsgronden drastisch te beperken zodat zon op dak daadwerkelijk kan bijdragen aan het verduurzamen van ons energiesysteem, het stabiliseren van energieprijzen, en Nederland energetisch geopolitiek onafhankelijker maken.