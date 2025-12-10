Onder het thema ‘Reimagine Sustainability. Shape the Future’ bracht osapiens afgelopen maand meer dan 200 professionals, industriële leiders en changemakers samen tijdens de Impact Day 2025 op de High Tech Campus in Eindhoven. De bijeenkomst benadrukte dat koplopers in het bedrijfsleven duurzaamheid niet alleen zien als naleving van regelgeving, maar als een kans om waarde te creëren via samenwerking, transparantie en operationele efficiëntie.

EUDR: Kansen voor koplopers

Ondanks de huidige discussie over het uitstel van de Europese ontbossingsverordening (EUDR), met een nieuwe inwerkingtreding in december 2026, blijft de urgentie om toeleveringsketens volledig transparant te maken onverminderd groot. Tijdens de Impact Day werd duidelijk dat bedrijven die al verder kijken dan compliance, juist nu een voorsprong opbouwen.

“De toekomst van duurzaamheid is compliance-onafhankelijk. Het draait niet langer alleen om voldoen aan wetgeving zoals de EUDR of CSRD, maar om het verankeren van duurzaamheid in strategie, cultuur en dagelijkse processen,” aldus Stijn Scheepers, Country Director osapiens Benelux.

Van naleving naar strategie: De toekomst van ESG-reporting

Meer dan 20 sprekers uit diverse sectoren deelden hun inzichten tijdens keynotes, panelgesprekken en deep-dive sessies. Centrale thema’s waren CSRD, EUDR, product compliance en de toekomst van ESG-reporting.

Belangrijk partners die bijdroegen aan het programma waren o.a. Philips, BLMC, Cattwyk, delaware, GS1, Intrakoop, MVO Nederland, KPMG Belgium, en SGS.

Een rode draad door alle sessies was de verschuiving naar nieuwe standaard voor toekomstbestendige bedrijfsvoering, gebaseerd op een geïntegreerd duurzaamheidsbeleid met concrete doelen en continue monitoring.

André Kuipers: Blik op de aarde toont urgentie van directe actie

Astronaut en duurzaamheidsambassadeur André Kuipers liet met indrukwekkende beelden zien hoe kwetsbaar de planeet is, hoe flinterdun de dampkring en hoe snel bossen verdwijnen door menselijke activiteit. Zijn verhaal maakte de urgentie van actie tastbaar en zette de toon voor een dag vol concrete oplossingen.

Philips: Van audits naar partnerschap

Marco Baren, Head of Supplier Sustainability & Regulatory bij Philips, liet zien hoe het bedrijf duurzaamheid verankert in de kern van zijn supply chain.

Met het Sustainable Performance Program kiest Philips voor partnerschap boven controle, waarbij leveranciers worden ondersteund om via data en samenwerking hun prestaties duurzaam te verbeteren.

MVO Nederland: ‘Duurzaamheidshype is voorbij’

Volgens MVO Nederland ligt de duurzaamheidshype achter ons. Er zijn geen grootse net-zero-dromen meer, maar vooral compliancevraagstukken. MVO-managers richten zich op ESRS-datapunten en uitgebreide rapportages. Bedrijven die duurzaamheid strategisch verankeren in hun bedrijfsvoering zijn aantoonbaar succesvoller. Hun CEO’s zijn tot 40% positiever over de toekomst.

osapiens: Technologie als katalysator van transparantie

osapiens benadrukte hoe technologie kan helpen om complexe supply chains inzichtelijk te maken. De osapiens HUB biedt bedrijven een geïntegreerd platform voor compliance, transparantie en duurzame groei, van ESG-reporting tot due diligence en EUDR-naleving.

“Met de juiste technologie kunnen organisaties niet alleen aan wetgeving voldoen, maar duurzaamheid omzetten in strategische waarde,” aldus Alberto Zamora, oprichter en CEO van osapiens.

Foto: André Kuipers tijdens de osapiens Impact Day 2025