osapiens, marktleider in SaaS-oplossingen voor duurzaamheidsrapportages en operationele efficiëntie, is een strategisch partnerschap aangegaan met Green by Blue, het Nederlandse duurzaamheidsplatform voor accountants en financieel professionals. Door hun krachten te bundelen helpen beide organisaties mkb-bedrijven en ondernemers te voldoen aan internationale rapportageverplichtingen en tegelijkertijd hun bedrijfsprocessen te verduurzamen en te optimaliseren.

Samenwerking als sleutel tot succes

De nieuwe realiteit van duurzaamheid vraagt om meer dan alleen compliance. Green by Blue ziet samenwerking als de sleutel tot succes. Het platform verbindt de werelden van accounting en duurzaamheid, zodat ondernemers hun duurzaamheidsdoelen concreet kunnen benoemen, berekenen en realiseren.

Onno Nillesen, oprichter van Green by Blue: “Er is grote vraag naar oplossingen die duurzaamheid, transparantie en efficiëntie combineren. Met de internationale expertise van osapiens en het alles-in-één platform kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsstrategieën.”

Stijn Scheepers, Country Director Benelux bij osapiens, vult aan: “Ruim 2.000 grotere bedrijven werken al succesvol met onze osapiens HUB, een AI-gedreven platform met meer dan 25 ingebouwde rapportageoplossingen. Voor het mkb is dat vaak nog een uitdaging. Met een partner als Green by Blue willen we die kloof aanzienlijk verkleinen.”

Eerste gezamenlijke initiatief: EUDR-webinar voor het mkb op 30 oktober

De samenwerking krijgt direct vorm in een gezamenlijk webinar over de EUDR (Europese Ontbossingsverordening) op 30 oktober 2025, van 10.00 tot 11.00 uur. Tijdens dit webinar maken beide partijen de wetgeving concreet voor mkb-ondernemers en retailers. Ze geven praktische tips over hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op compliance en welke tools beschikbaar zijn om due diligence efficiënt in te richten. Deelname is gratis; aanmelden kan via deze link.

Vooruitstrevende ondernemers

Green by Blue richt zich op vooruitstrevende ondernemers met gerichte adviezen, concrete oplossingen en strategische partnerships. Via samenwerkingen met accountants heeft het platform al meer dan 125 familiebedrijven en (groot)mkb-ondernemers geholpen bij het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsstrategieën.

De osapiens HUB

De osapiens HUB is een AI-gedreven cloudplatform dat bedrijven helpt duurzaamheidsrapportages te automatiseren, risico’s te identificeren en verbeteringen door te voeren. Het platform ondersteunt alle belangrijke compliance-verplichtingen, waaronder CSRD en EUDR, en creëert volledige transparantie in de toeleveringsketen.