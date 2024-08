Ørsted, wereldwijd marktleider offshore wind, heeft voor het eerst Heavy Lift Cargo Drones (HLCD) ingezet om operationele werkzaamheden in een offshore windpark uit te voeren. Met deze primeur wordt binnen de offshore windindustrie een belangrijke stap vooruit gezet om offshore windparken nog efficiënter en veiliger te opereren. De heavy lift cargo drones zijn ingezet om goederen van een schip naar alle 94 turbines van het Borssele 1&2 offshore windpark te vervoeren.

Na tests met heavy lift cargo drones in het Engelse offshore windmolenpark Hornsea 1 vorig jaar, zet Ørsted de drones nu voor het eerst in tijdens echte werkzaamheden. De geavanceerde drones zijn 70 kg zwaar, hebben een spanwijdte van 2,6 meter en kunnen vrachten tot 100 kg vervoeren.

Ørsted zet de drones in om de evacuatie- en veiligheidsvoorzieningen van iedere turbine van het Borssele 1&2 windpark te vernieuwen. Normaal gesproken zou een schip van windturbine naar windturbine varen en een kraan gebruiken om elke container met apparatuur op het het gele overgangsstuk te tillen. Daarna zou de container in de lift van de turbine naar de gondel gaan, waarna het vervolgens naar het dak van de gondel getakeld zou moeten worden. In plaats daarvan vliegt de drone vanaf een offshore bevoorradingsschip heen en weer, rechtstreeks naar het dak van de gondel. De dronevlucht van het schip naar de turbine is ongeveer 4 minuten per turbine. De conventionele methode neemt zeker zes uur in beslag. Al met al is Ørsted erin geslaagd om de operatie 10 tot 15 keer sneller uit te voeren dan normaal het geval zou zijn geweest.

Rasmus Errboe, Chief Commercial Officer en Deputy-CEO: Ørsted heeft offshore wind geholpen om van een niche technologie uit te groeien naar een kosten-concurrerende en grootschalige bron van groene energie. We hebben dit gedaan door in het verleden grote sprongen te maken met de inzet van nieuwe turbinemodellen en voortdurend nieuwe en innovatieve ideeën van tekentafel naar toepassing te brengen. De inzet van deze drones in Borssele 1&2 is nog maar eens een voorbeeld hiervan. Het draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid, het reduceren van CO2 emissies en het verlagen van de operationele kosten.”

Ørsted loopt met de operationele inzet van de heavy lift cargo drones voorop in de sector. Het is actief op zoek partnerschappen met de beste vrachtdrone exploitanten en dienstverleners in de toeleveringsketen.