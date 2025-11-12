Drie invloedrijke bestuurders uit de industrie deden dit weekend een dringende oproep aan het toekomstige kabinet om de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie te versterken: zonder duidelijk beleid en lagere energiekosten dreigt de industrie Nederland te verlaten. Cindy Kroon (CEO van Vattenfall), Victor van der Chijs (voorzitter van Deltalinqs) en Koos van Haasteren (CEO van Chemelot) spraken tijdens de Nieuwsuur-uitzending van acht november over de toenemende druk waaronder bedrijven in Nederland opereren.

Vervuiling exporteren

Volgens Van der Chijs maakt de overheid nu geen duidelijke keuzes en “dan vertrekt de industrie”. Daar komt bij dat de energieprijzen in Nederland veel hoger liggen dan in concurrerende landen, wat bedrijven op achterstand zet. Hij waarschuwde dat het Nederlandse besluitvormingsproces te traag is voor de snelheid die de energietransitie vraagt. “Je bent acht jaar aan het plannen en twee jaar aan het bouwen. Dat kan gewoon niet. Dan word je als Nederland weggespeeld.”

Ook Chemelot-topman Koos van Haasteren sloot zich bij die zorg aan. Hij wees erop dat de bedrijven op het Limburgse chemiecomplex “goed zijn voor dertig procent van de Limburgse economie.” Volgens hem is het sluiten van fabrieken in Nederland geen duurzaam antwoord: “Als fabrieken hier sluiten, komen er minder efficiënte fabrieken in het buitenland voor in de plaats. Dat is vervuiling exporteren.” Van Haasteren pleitte ervoor dat Nederland de regie behoudt over de verduurzaming van zijn industrie.

Een kantelpunt

De oproep van Deltalinqs en Chemelot maakt duidelijk dat de chemische industrie zich op een kantelpunt bevindt. Zonder een stabiel langetermijnbeleid, voldoende infrastructuur en lagere energielasten dreigt Nederland niet alleen economische kracht te verliezen, maar ook de regie over zijn eigen verduurzaming. De boodschap aan Den Haag is helder: het is tijd om keuzes te maken.

De VNCI herkent de zorgen die in de uitzending werden uitgesproken. Ook buiten Rotterdam en Chemelot leeft de wens dat het nieuwe kabinet duidelijke, lange termijn gerichte keuzes maakt om de transitie haalbaar, betaalbaar en internationaal concurrerend te houden.

Bekijk de uitzending