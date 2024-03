Social Enterprise NL roept Micky Adriaansens, demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, op om zo snel mogelijk het wetsvoorstel voor de Maatschappelijke BV in internetconsultatie te brengen. Haar recente antwoorden op Kamervragen (4 maart 2024) over de voortgang zijn zeer teleurstellend en roepen de vraag op of de minister maatschappelijk ondernemen serieus neemt.



Het is nu precies drie jaar geleden dat het voorontwerp in internetconsultatie kwam. De maatschappelijke BV staat met naam en toenaam in het regeerakkoord van Rutte IV en is niet controversieel verklaard.

Stefan Panhuijsen, directeur Social Enterprise NL: “Met een slepende formatie in het vooruitzicht is het belangrijk dat de overheid haar toezeggingen nakomt. Indien dat nu niet gebeurt neemt het vertrouwen van ondernemers in de overheid nog verder af. Door de consultatie nu ter hand te nemen kunnen alle meningen over de inhoudelijke invulling van het wetsvoorstel worden verzameld, zonder dat een volgend kabinet enige keuzevrijheid wordt ontnomen.” Social Enterprise NL deed deze oproep ook al in een brief aan de informateur Plasterk. Het is geheel onduidelijk waarom de minister deze beloofde stap na verschillende eerdere toegezegde data en na drie jaar studie niet zet.

Waarom een Maatschappelijke BV?

Met de Maatschappelijke BV komt de overheid tegemoet aan de wens van sociale ondernemingen om hun maatschappelijke missie op een erkende manier wettelijk vast te kunnen leggen, aanspreekbaar te zijn en duidelijkheid naar de buitenwereld creëren. De maatschappelijke BV is al in 2020 door toenmalig staatssecretaris van EZK Mona Keijzer aangekondigd. Op 9 maart 2021 is een voorontwerp in voorconsultatie gebracht.

Social Enterprise NL is de beweging van sociale ondernemingen, meer dan 450 bedrijven door heel Nederland zijn aangesloten bij het netwerk.