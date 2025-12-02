Provincie Gelderland, Dekker Groep en Solinoor slaan de handen ineen om de binnenvaart te verduurzamen. In de Betuwe, in de binnenhaven van Dekker Groep langs de Waal bij IJzendoorn wordt de eerste Clean Energy Hub voor de binnenvaart van Nederland ontwikkeld. Deze hub komt op de drukste vaarroute van Nederland en Europa en gaat schepen voorzien van duurzame energie en hernieuwbare brandstoffen.

Scheepvaart: essentieel én kansrijk

De binnenvaart is een onmisbare schakel in onze logistiek en economie. Dagelijks vervoeren schepen enorme hoeveelheden goederen over het water, van bouwgrondstoffen en agrarische producten tot containers met hightech onderdelen.

Gedeputeerde Klaas Ruitenberg: “De binnenvaart heeft heel veel potentie voor uitbreiding. Wegen en spoor hebben een beperkte capaciteit, maar op het water is er nog veel ruimte. Tegelijkertijd stoten schepen veel broeikasgassen uit. Omdat we niet zonder deze vorm van transport kunnen, is verduurzaming cruciaal.”

De Waal is de drukst bevaren rivier van Nederland, met jaarlijks ongeveer 120.000 schepen die op weg zijn naar de haven van Rotterdam en verder Europa in. Omdat hier zoveel schepen varen, is dit de meest logische plek om te starten met een Clean Energy Hub. Hier ligt een enorme kans: door schone energie beschikbaar te maken op strategische plekken, wordt de binnenvaart toekomstbestendig en wordt bijgedragen aan een klimaatneutraal Europa.

Primeur voor Nederland

De Clean Energy Hub Betuwe is de eerste in zijn soort in Nederland. Een Clean Energy Hub is een openbaar toegankelijke tank- laad- of bunkerfaciliteit voor de weg of binnenvaart die minimaal één hernieuwbare brandstof én minimaal een zero-emissie energiedrager aanbiedt. Het project wordt voor de binnenvaart gerealiseerd langs de Waal bij IJzendoorn, een strategische locatie. Hier kunnen schepen straks duurzame brandstoffen bunkeren en stroom laden. Ook wordt voorzien in walstroom voor de overnachtingshaven van Rijkswaterstaat en energie voor lokale projecten zoals dijkversterking en voor de zandwinning van Dekker Groep. De hub wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander en krijgt batterijopslag om leveringszekerheid te garanderen. Daarmee draagt het project ook bij aan het verminderen van netcongestie in de regio.

Dolf van Atteveld: “Dekker streeft ernaar om in 2040 netto positieve impact op de omgeving te hebben. We zijn blij dat we samen met de provincie Gelderland deze grote stap kunnen zetten in de ontwikkeling van de Clean Energy Hub. We verduurzamen hiermee ons eigen materieel en vloot en dragen tegelijk bij aan verduurzaming van de scheepvaart in het algemeen.”

Lokale energieopwekking via zonneparken

De energie voor de hub wordt lokaal opgewekt. Voor twee drijvende zonneparken zijn vergunningen verleend. In het voorjaar van 2026 start de aanleg van het eerste zonnepark in Willemspolder met een capaciteit van vijf megawatt, later uit te breiden naar tien megawatt. Het zonnepark krijgt een natuur-inclusieve inrichting met drijvende groene eilanden en biohutten voor onderwaterleven. Solinoor neemt de bouw van het zonnepark voor zijn rekening, evenals de ontwikkeling van de hub.

Werkbezoek ministerie I&W

De plannen voor de Clean Energy Hub in IJzendoorn zijn op maandag 1 december gepresenteerd aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat Robert Tieman, door directeur Dolf van Atteveld van Dekker Groep, directeur van Solinoor Vahid Kharidar en gedeputeerde Klaas Ruitenberg van Gelderland. Ook aanwezig waren de gedeputeerde van Flevoland Ellentrees Müller en gedeputeerde van Overijssel Erwin Hoogland. Tijdens het werkbezoek werd er ook uitgebreid gesproken over de kansen en uitdagingen voor het versterken van de binnenvaartsector.