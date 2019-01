Onthardingskalk ingezet als grondstof voor nieuw circulair cosmetica product!

Onthardingskalk uit de drinkwaterproductie wordt ingezet als belangrijke ingrediënt in de cosmetica. Vanaf gisteren ligt de Circular Face Scrub van het merk Naïf in de winkels. Voor AquaMinerals® is erg trots op dit bijzonder moment. AquaMinerals® laat hiermee zien dat een bijproduct uit de drinkwaterproductie voldoet aan de bijzonder hoogwaardige kwaliteitsvereisten uit de cosmetica-industrie.

Drinkwaterkalk, chemisch gezien aangeduid als calciet (CaCO 3 ), komt vrij bij het ontharden van drinkwater in de vorm van calcietkorrels. De drinkwaterbedrijven hebben de afgelopen jaren stappen ondernomen om dit onthardingsproces dusdanig aan te passen dat dit bijproduct nóg zuiverder werd. Niet om het drinkwater beter of goedkoper te maken -dat is het immers al- maar om de reststof calciet hoogwaardiger in te kunnen zetten. En dat is gelukt! De calcietkorrels worden in ‘The Calcite Factory’ in Amsterdam gedroogd, gemalen, gezeefd en gehygiëniseerd en daarmee op specificatie gemaakt voor uiteenlopende afnemers. Samen met Waternet, Naïf en The Calcite Factory is het AquaMinerals® gelukt een grondstof te maken welke voldoet aan de strenge eisen van de cosmetica-industrie.

Het maakt AquaMinerals® niet alleen trots –na alle inspanningen van de afgelopen jaren om een hoogwaardig product te kunnen leveren- om in staat te zijn de cosmetica-industrie te beleveren, maar op deze manier levert AquaMinerals® een belangrijke bijdrage aan het inzetten van duurzame en circulaire grondstoffen. In de cosmetica-industrie gebruikt men nu vooral microplastics in hun scrubs, deze micro plastics worden in onze rioolwaterzuivering niet of nauwelijks afgebroken en komen hierdoor direct in het milieu terecht en vormen hier een bedreiging voor voedselproductie maar ook weer voor de drinkwaterproductie. Daarom vindt AquaMinerals® het ongewenst dat deze microplastics in het milieu terecht komen. Naïf heeft deze schadelijke stoffen al langer uitgebannen en is met AquaMinerals® op zoek gegaan naar de mogelijkheden om reststoffen uit de drinkwatersector in te zetten. En wat een verhaal is het geworden: een stof die tijdens de waterzuivering uit het water wordt gehaald, wordt verwerkt in een cosmetica om vervolgens na verbruik weer aan het water te worden meegegeven, zonder alle schadelijke neveneffecten!

De Circular Face Scrub bestellen kan hier.