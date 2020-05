Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen: al 20 jaar de informatiebron voor duurzaamheid en bedrijfsleven!

Het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) bestaat vandaag 20 jaar. Op 8 mei 2000 ging de website online, drie dagen voor de eerste editie van het Nationaal Sustainability Congres (11 mei 2000). De website is het oudste en meest complete webportaal op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid en bedrijfsleven.

De website kent een brede bekendheid en wordt zeer frequent bezocht. De nieuwsberichten zijn zowel afkomstig van bedrijven als van NGO’s, overheden en wetenschappelijke instellingen. Bezoekers hebben gratis en onbeperkt toegang tot alle 14.000+ gepubliceerde nieuwsberichten, columns en interviews. Om in te spelen op de actualiteit van vandaag is een speciale rubriek ingericht rond de coronacrisis met nieuwsberichten en opinie-artikelen. Er is een grote roep om in het post-corona tijdperk vol te gaan voor een duurzame economie.

Aan de website is een groot netwerk verbonden op social media waaronder een van de grootste LinkedIn groepen in Nederland met ruim 28.000 leden: ‘Duurzaam ondernemen / maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) professionals’.

Het webportaal wordt vanaf het eerste uur beheerd door Folkert van der Molen van Van der Molen E.I.S.. “Mijn drive is altijd geweest om iedere geïnteresseerde van actuele informatie te voorzien over duurzaamheid en bedrijfsleven voor een betere wereld. Daar horen mooie berichten bij over nieuwe producten van bedrijven met een positieve impact maar ook kritische geluiden van bijvoorbeeld NGO’s. Ik ben de diverse partners van de website zeer dankbaar voor hun steun. Met de nog steeds aanzwellende berichtenstroom rond duurzaamheid en bedrijfsleven voorzie ik dat de webportal ook in de komende decennia een belangrijke functie zal blijven houden.”

Zowel in 2018 als in 2019 werd de website genomineerd voor de ‘Website van het Jaar‘ verkiezing in de categorie duurzaamheid.

De belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van maatschappelijk verantwoord/duurzaam ondernemen (MVO) in Nederland zijn opgenomen in een fraaie online tijdlijn. De oprichting van de ASN Bank 60 jaar geleden is daarin de eerste belangwekkende gebeurtenis.

De onderneming Van der Molen E.I.S. heeft nog 3 andere webportals op het gebied van duurzaamheid waaronder Portaal Duurzaam Financieel (www.duurzaam-beleggen.nl). Dit portaal omvat alle actualiteiten en producten rond duurzaamheid en financiële zaken voor zowel de particulier als de professional en vierde eerder dit jaar eveneens haar 20-jarig bestaan.

“Grote woorden? Nou, ik durf de stelling wel aan dat het Online Kenniscentrum Duurzame Ontwikkeling er stevig aan heeft bijgedragen dat professionals van zeer uiteenlopende disciplines in de laatste twee decennia echt vertrouwen zijn gaan krijgen in de realiteit van duurzame oplossingen en kansen. Als een van de allereerste en zeker ook nog altijd een van de allerbesten is het een betrouwbare en zeer alerte allround informatiebron. Ik zou niet zonder kunnen.”- Maurits Groen, duurzame BN-er en duurzaam ondernemer (onder meer WakaWaka en Kipster)

“De verjaardag van duurzaam-ondernemen.nl is ook een beetje mijn verjaardag. Want twintig jaar geleden verruilde ik mijn carrière als televisieproducent voor die van duurzaam ondernemer. Met een droom en een ambitie en niet gehinderd door enige voorkennis stond ik ineens in een vreemde arena vol kansen en gevaren. Door die jaren heen was Folkert met zijn kennis- en nieuwscentrum altijd in de buurt van mijn bedrijven en activiteiten. Door zijn berichtgeving werden wij bekend, van zijn analyses leerde we, door zijn verbindingskracht werden we groter, door zijn kritiek werden we beter en na 20 jaar wil ik hem als vriend van harte feliciteren met zijn lustrum. En ik hoop oprecht dat ons werk over twintig jaar niet meer nodig is.” – Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer en Nationale Energiecommissaris

“De website duurzaam-ondernemen.nl is onmiskenbaar al 20 jaar lang een onuitputtelijke bron van nieuws op het gebied van duurzaam ondernemen. De site heeft zonder enige twijfel significant bijgedragen aan de bevordering van dit vakgebied en vele mensen en ondernemingen geïnformeerd en geïnspireerd tot versnelling van duurzaamheid. Hulde! Proficiat met dit prachtige jubileum! Folkert was zijn tijd destijds ver vooruit. In deze tijd van zo’n urgente klimaat- en natuuropgave is het cruciaal dat we optimaal geïnformeerd en verbonden blijven over kennis en initiatieven. We hopen nog lang hiervoor op duurzaam-ondernemen.nl te kunnen blijven vertrouwen. Ga zo door!” – Rob van Tilburg, Directeur Programma’s Natuur & Milieu