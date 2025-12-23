Alweer 25 jaar geleden (op 15 december 2000) legde het SER-rapport ‘De Winst van Waarden’ de basis voor duurzaam ondernemen in Nederland. Een mijlpaal die de discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen op gang bracht. Maar waar staan we nu, wat heeft het opgeleverd en welke stappen zijn nog nodig in een wereld die steeds urgenter om duurzaamheid vraagt? In het programma ‘Impact’ van New Business Radio werd hier uitgebreid bij stilgestaan.

Het jaar 2000 is wel te zien als het startjaar van duurzaam / maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland. Naast het genoemde SER-advies waren er onder meer de volgende gebeurtenissen dat jaar:

Het Global Reporting Initiative (GRI) bracht de 1e editie uit van haar richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving;

UN Global Compact werd opgericht;

De OECD Guidelines voor Mulitnationale ondernemingen kregen een forse revisie;

Het 1e Nationaal Sustainability Congres werd georganiseerd;

Het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen werd gelanceerd.

Glenn van der Burg blikte met zijn gasten terug én keek hij vooruit. Merei Wagenaar (voorzitter van het UN Global Compact Network Netherlands), Jan-Willem Vosmeer (Global Manager Sustainable Development & Stakeholder Engagement bij Heineken), Alexandra van Selm (directeur beleid bij de Sociaal-Economische Raad (SER)) en Folkert van der Molen van Duurzaam-Ondernemen.nl schoven aan in de studio.

