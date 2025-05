Onemeeting, het boekingsplatform voor vergaderruimtes, heeft onlangs de officiële B Corp-certificering ontvangen. De certificering is een erkenning en bevestiging dat Onemeeting voldoet aan internationale standaarden op het gebied van duurzaamheid, transparantie en maatschappelijke betrokkenheid. De toekenning is een direct gevolg van het integrale impactbeleid van de organisatie ‘Samen Bewust, Bewust Samen’, waarin economische belangen hand in hand gaan met het groeiende belang van een warme bedrijfscultuur en maatschappelijke impact.

Samen Bewust, Bewust Samen

Sinds 2021 werkt Onemeeting vanuit het beleid ‘Samen Bewust, Bewust Samen’, waarin naast technologische vernieuwing via de Connected-formule ook structureel wordt geïnvesteerd in bedrijfscultuur en maatschappelijke impact. Met initiatieven zoals de jaarlijkse Impact Day en samenwerkingen met het Ronald McDonald Kinderfonds, Voedselbanken Nederland en JINC draagt Onemeeting actief bij aan maatschappelijke projecten. Luc van Bussel, CEO van Onemeeting: “De B Corp-certificering is een erkenning voor ons brede impactbeleid. Wij combineren innovatie, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid met de ambitie om structureel waarde te creëren voor al onze stakeholders. We zijn met deze B Corp-status meer dan ooit transparant over ons impactbeleid. “Lees alles over ons beleid in ons Impact Rapport 2024 op: https://onemeeting.com/over- ons/onze-impact/impact/ .

Great Place To Work & Best Workplace For Women

De sterke bedrijfscultuur van Onemeeting werd eerder erkend met het certificaat Great Place To Work, dat organisaties waardeert die bouwen aan vertrouwen, trots en plezier op de werkvloer. Daarnaast werd Onemeeting onderscheiden als Best Workplace For Women, een erkenning voor bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan een inclusieve en veilige werkomgeving waarin iedereen kan excelleren. Saviëlle Roemeling, Head of ESG bij Onemeeting: “We zijn drie jaar geleden gestart met onze B Corp-missie, om op het hoogste niveau erkend te worden voor onze brede ESG-activiteiten op het vlak van mens, milieu, maatschappij en bestuur. Met deze B Corp-certificering bouwen we iedere dag verder aan een betekenisvolle organisatie die de basis vormt voor duurzame groei.”

Klimaatneutraal vergaderen

Onemeeting speelt een actieve rol in het verduurzamen van de meeting markt. Via het platform WCARE.one brengt Onemeeting duurzame initiatieven samen en stimuleert het bedrijven om bewust te kiezen voor locaties en services die bijdragen aan CO₂-reductie. Onemeeting ondersteunt de promotie van Green Key-gecertificeerde vergaderlocaties en biedt klanten de mogelijkheid om via de Green Meeting Deal hun zakelijke bijeenkomsten volledig klimaatneutraal te organiseren. Door aanbieders, boekers en duurzame initiatieven met elkaar te verbinden, draagt Onemeeting actief bij aan het verlagen van de ecologische voetafdruk van zakelijke bijeenkomsten.