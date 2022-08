Nederlandse werkplekken zijn nog steeds beschamend milieuonvriendelijk – zegt 56 procent van het personeel nu ze beginnen terug te keren naar kantoor. Een gebrek aan recycling van afval, computers die constant draaien en printers die eindeloos papier uitspuwen, zijn enkele van de grootste kritieken onder de werknemers. Uit een enquête onder 2000 kantoormedewerkers bleek dat 42 procent vindt dat de invoering van groene initiatieven op hun werkplek ‘bijzaak’ is, terwijl zeven op de tien beweren dat het de werknemers zijn die het voortouw moeten nemen. En meer dan één derde is teleurgesteld dat hun werkgever de lockdowns van de afgelopen 18 maanden niet heeft gebruikt om ecologische praktijken te implementeren en te verbeteren. Het Tork Eco Office-onderzoek werd uitgevoerd door hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity. Dit gaf de opdracht tot de enquête om de Tork PaperCircle-service die gebruikte handdoekjes recyclet, onder de aandacht te brengen.

Dankzij deze unieke recyclingservice kunnen bedrijven circulair werken door gebruikte papieren handdoekjes in te zamelen en te recyclen en ze om te zetten in nieuwe tissueproducten. Zo wordt het afval omgezet in een hulpbron.

De woordvoerder van Essity verklaarde: “We brengen zoveel van onze tijd door op de werkvloer, waardoor het de perfecte plek is om een ​​voorbeeld te stellen. “Er is de afgelopen 18 maanden een duidelijke verschuiving gebeurd in onze algemene houding ten opzichte van hoe we milieuvriendelijk kunnen zijn; mensen lijken het probleem nu serieuzer te nemen dan ooit. Vanuit huis werken heeft ertoe geleid dat mensen meer nadenken over wat ze zelf kunnen doen voor de toekomst van de planeet. Het lijkt erop dat velen hadden verondersteld dat hun werkgevers dezelfde aandacht zouden schenken aan de werkplek.”

Uit het onderzoek bleek dat 59 procent van de volwassenen veel milieubewuster zijn geworden terwijl ze thuis werkten, terwijl 35 procent hun inspanningen om groener te worden zijn blijven volhouden. Als gevolg geeft meer dan de helft (55 procent) toe dat ze zich meer dan ooit bewust zijn van hoe groen hun kantoor is, maar 42 procent erkent dat hun werkgever waarschijnlijk geen betere praktijken aanmoedigt vanwege het kostenplaatje.

Nog eens 31 procent weet niet zeker of hun baas wel weet hoe ze goede ecologische maatregelen moeten nemen, terwijl 22 procent zegt dat ze helemaal niet om de planeet lijken te geven. Negen op de tien volwassenen (92 procent) wil echter absoluut een milieuvriendelijker kantoor – en een einde maken aan zaken als lopende kranen, bedrijfswagens op benzine, papieren drinkbekers die bij het restafval terechtkomen en elektrische handdrogers die de hele dag energie verspillen .

Terwijl 14 procent het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakproducten zou willen zien, verwelkomt een kwart groene initiatieven om iedereen erbij te betrekken en wil 20 procent dat werkgevers groen woon-werkverkeer aanmoedigen. Sterker nog, volwassenen nemen hun ecologische voetafdruk nu zo serieus dat één op de vijf heeft overwogen een baan te verlaten vanwege het gebrek aan groene praktijken op de werkplek.

De woordvoerder van Essity stelde: “Werkgevers kunnen beperkte maatregelen nemen om ‘groener’ te zijn zonder een fortuin te betalen. Milieuvriendelijk zijn kan ontmoedigend zijn, vooral als je niet al te veel weet over hoe je dingen kunt verbeteren. Maar er zijn eenvoudige stappen, zoals de recyclingpraktijken verbeteren en minder energie gebruiken, die heel weinig kosten.”

Belangrijkste milieuonvriendelijke praktijken die nog steeds te zien zijn in Nederlandse kantoren