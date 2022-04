TNO en NXP zijn, net als vorig jaar de meest aantrekkelijke werkgevers van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse Randstad Employer Brand Research dat onder 13.000 Nederlanders (18-65 jaar) is gehouden. TNO en NXP zijn daarmee de winnaars van de Randstad Award. In het onderzoek kiezen respondenten uit de 150 grootste Nederlandse organisaties de aantrekkelijkste werkgevers. In de schaarse arbeidsmarkt blijken salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden nog altijd de belangrijkste factor te zijn bij het vinden van nieuwe werknemers. Een prettige werksfeer wordt hoog gewaardeerd door zowel nieuwe als bestaande werknemers. MVO/duurzaamheid (in termen van ‘geeft terug aan de maatschappij’ & ‘diversiteit & inclusiviteit’) bij de werkgever speelt geen belangrijke rol in de keuze.

Randstad onderzoekt ieder jaar de aantrekkelijkheid van de 150 grootste profit en non-profit werkgevers van ons land. Het onderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van organisaties, sectoren en kenmerken die in trek zijn en waarom. De factoren die daarin meespelen zijn onder meer arbeidsvoorwaarden, werksfeer en carrièremogelijkheden.

Een prettige werksfeer, een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden vinden we in Nederland de belangrijkste zaken die een ideale werkgever ons moet bieden. Vrouwen en mensen uit de leeftijdcategorie 25 tot 54 jaar vinden een fijne werksfeer belangrijker, terwijl het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zwaarder tellen bij mannen, hogeropgeleiden en mensen tussen 25 en 34 jaar.

Jeroen Tiel, Algemeen Directeur Randstad Nederland: “Als je nu op zoek bent naar werk, liggen de banen voor het oprapen. Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor werkgevers om zich te onderscheiden. Vooral jongere generaties, millennials en generatie Z, veranderen onze kijk hierop. Zo zijn zij eerder bereid om hun baan op te zeggen als hun persoonlijke overtuigingen niet overeenkomen met die van hun werkgever. Daarnaast blijven salaris, baanzekerheid en werkplezier belangrijke factoren om werknemers van alle leeftijden aan een organisatie gebonden te houden. Als je weet wat jouw doelgroep zoekt in een werkgever is het zaak daar ook actie op te ondernemen, niet alleen om nieuw talent te vinden maar ook om je huidige medewerkers aan boord te houden.”

Meer over het onderzoek/download de whitepaper