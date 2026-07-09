De Nederlandse industrie staat onder druk: hoge energiekosten, netcongestie en oneerlijke concurrentie uit het buitenland. De sector moet en wil verduurzamen. In opdracht van Gasunie onderzocht PwC hoe de industrie op de meest kosteneffectieve manier kan verduurzamen. De conclusie: de meest kosteneffectieve en dus haalbare routes lopen via CCS, koolstofarme waterstof en hybride elektrificatie. Hiervoor is tijdige beschikbaarheid van infrastructuur een absolute randvoorwaarde.

De industrie is goed voor ongeveer 12% van het Nederlandse BBP en biedt werk aan honderdduizenden mensen. Tegelijk staat de sector voor een grote opgave: de ambitie is klimaatneutraliteit in 2050, terwijl bedrijven nu al te maken hebben met netcongestie, een waterstofmarkt die nog in ontwikkeling is en stevige internationale concurrentie. Het is belangrijk dat de industrie in Nederland behouden blijft, omdat dit onze economie en weerbaarheid versterkt. Tegelijk moet de industrie verduurzamen en zo bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

PwC bracht het grootste deel van de industriële CO 2 -uitstoot in kaart, en onderzocht voor elk proces de meest kosteneffectieve verduurzamingsroute. Daarbij werd overheidssteun voor bepaalde technieken bewust buiten beschouwing gelaten, om zo de daadwerkelijke kostprijs van technieken te kunnen vergelijken. Gasunie hoopt op deze manier bij te dragen aan een transparant debat over de verduurzaming van de industrie.

CCS, waterstof en hybride oplossingen

Om de industrie klimaatneutraal te maken, is een reductie van ongeveer 44 Mton CO 2 nodig. Drie routes maken het grote verschil in de komende 15 jaar:

Afvang en opslag van CO 2 (CCS) is goed voor 21 Mton CO 2 per jaar, veruit de belangrijkste route. Hiervan komt ongeveer 18 Mton van koolstofarme (blauwe) waterstof.

(CCS) is goed voor 21 Mton CO per jaar, veruit de belangrijkste route. Hiervan komt ongeveer 18 Mton van koolstofarme (blauwe) waterstof. Verduurzaming van de staalproductie: 9 Mton CO 2 per jaar.

per jaar. Gebruik van hybride boilers, die draaien op stroom tijdens goedkope uren, en anders op waterstof of groen gas: ongeveer 6 Mton CO 2 per jaar.

Groen gas (4 Mton CO 2 ) en directe elektrificatie, zoals warmtepompen, vullen dit verder aan. Groen gas is vooral geschikt voor kleinere bedrijven met minder intensieve uitstoot. Voor de sectoren met de meest intensieve uitstoot is CCS de enige haalbare en kosteneffectieve route op korte termijn.

Mix van energie nodig

De uitkomsten maken duidelijk dat verduurzaming vraagt om een brede mix van energiebronnen. Zowel elektriciteit als duurzame gassen en afvang en opslag van CO 2 zijn nodig om de industrie te verduurzamen.