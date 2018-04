Onderzoek Indeed: aantal zoekopdrachten naar ‘groene’ banen neemt toe

De trend om bewust bezig te zijn met het milieu, zet zich ook voort bij de zoektocht naar een baan. In de afgelopen drie jaar is het aantal zoekopdrachten naar ‘groene’ banen flink toegenomen. Dat blijkt uit eigen data van Indeed, de nummer 1-vacaturesite ter wereld. Met groene banen worden banen in de duurzaamheid- en milieusectoren bedoeld.

Indeed analyseerde eigen data en keek specifiek naar ‘groene’ zoektermen waar het vaakst op is gezocht in de periode tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2017. Op basis hiervan stelde Indeed een top 10 samen met de meest gebruikte zoektermen. Deze staan op volgorde van percentage dat er meer is gezocht op een specifieke zoekterm in die specifieke periode. Zo is er bijvoorbeeld op de zoekterm ‘groen natuur’ 1,325.8 procent meer gezocht in oktober 2017 dan in de drie jaar daarvoor.

Groen en duurzaam

De zoekterm die veruit het meest in populariteit is gestegen, is ‘groen natuur’: in 2017 werd er in vergelijking met 2014 meer dan zestien keer zo vaak naar deze zoekcombinatie gezocht. Hoewel de term ‘duurzaamheid’ in 2014 ook al erg populair was, is deze in drie jaar tijd bijna verviervoudigd en werd ook hier in 2017 het vaakst naar gezocht. Een opvallende zoekterm in de top 5 is ‘stage duurzaamheid’, wat suggereert dat jongeren al tijdens hun studie bezig zijn met een groene/duurzame toekomst. Een andere interessante observatie is, dat een groene baan binnen een breed scala van ervaringsniveaus en sectoren populair is: er wordt, onder andere, gezocht naar stages, juniorfuncties, managerfuncties en technische functies.

In de praktijk is de toenemende populariteit van ‘groene’ banen tevens goed merkbaar. Zo heeft een beroep als boswachter de laatste tijd flink aan populariteit gewonnen, merkt Staatsbosbeheer. In 2017 kreeg zij tal van brieven binnen voor een vacature als boswachter op Terschelling. Bovendien is volgens cijfers van het CBS het aanbod van banen in bijvoorbeeld de milieusector en duurzame-energiesector de laatste jaren aanzienlijk gegroeid.

Sander Poos, Managing Director Benelux van Indeed: “De algehele interesse in het milieu en duurzaamheid groeit. Dat zien we terug in nieuws over bijvoorbeeld de voedselindustrie, politiek en consumentengedrag. De data van Indeed laten zien dat deze trend ook zichtbaar is op de arbeidsmarkt. Een mogelijke verklaring is, dat steeds meer bedrijven ‘groen’ gaan werken, omdat die vraag er nu eenmaal vanuit de consument is. En die landelijke aandacht inspireert natuurlijk ook werkzoekenden.”

