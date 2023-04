Been Management Consulting heeft de resultaten van haar onderzoek onder energie-intensieve bedrijven gepubliceerd. Hoe gaan deze grootverbruikers om met de energiecrisis? Hoe raakt dit de transitie naar een duurzaam energiesysteem? Wat verhindert de overstap naar hernieuwbare energiebronnen? Hun antwoorden waren eerlijk, maar confronterend.

Over het onderzoek

Been interviewde 13 energie-intensieve bedrijven uit de chemische, productie, distributie en transport sector in Nederland. Een representatieve steekproef. Het onderzoek is uitgevoerd in afstemming met Utrecht University, waar co-auteur Teun Aarts zijn Master in Energy Science afrondt. De uitkomsten van het onderzoek worden beschouwd als wetenschappelijk valide.

Een wereldwijde energiecrisis

Energy Transitie expert Tijmen van Diepen over de survey: “We merken dat wereldwijde instabiliteit – oorlog, tekorten, klimaatveranderingen – leidt tot een lokale race om voor leveringszekerheid en duurzaamheid. We vroegen ons af: zou deze crisis de transitie naar een duurzaam energiesysteem kunnen versnellen? Reden voor ons om de survey te starten.”

Hoe gaan grootverbuikers om met de energiecrisis?

Teun: “Bijna elk bedrijf wordt geraakt door de hoge energieprijzen. De meest gehoorde antwoorden zijn: meer energie-efficiëntie creëren, minder energie verbruiken (bijvoorbeeld door productie tijdelijk stil te leggen,) en het verhogen van de prijzen van hun product of dienst. Slechts 3 bedrijven antwoordden dat ze sneller wilden overstappen op hernieuwbare energiebronnen. We vroegen bedrijven dan ook welke barrieres zij tegenkomen bij zo’n switch. Sommigen waren technisch, zoals de moeilijkheid om stoom te vervangen voor een elektrisch alternatief. Toch zijn de meesten systemisch. Waarbij je dus met meerdere spelers in het energiesysteem moet samenwerken.”

De switch naar een duurzaam energiesysteem

Tijmen: “Ik vind dat energie-intensieve bedrijven proactiever moeten zijn in de energietransitie. Dat vraagt wel om een systeemverandering. Een nieuwe manier van denken en doen. In het rapport geven we dan ook aanbevelingen hiervoor. Gebaseerd op onze inzichten en ervaringen in ons werk in de energietransitie.”