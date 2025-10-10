De vraag naar biobrandstoffen blijft wereldwijd groeien, ondanks het feit dat ze wereldwijd verantwoordelijk zijn voor 16% meer CO2-uitstoot dan de fossiele brandstoffen die ze vervangen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat slechts 3% van hetzelfde landoppervlak voor zonne-energie dezelfde hoeveelheid energie zou produceren.

De wereldwijde productie van biobrandstoffen stoot 16% meer CO2 uit dan de fossiele brandstoffen die het vervangt, blijkt uit een nieuw rapport van Cerulogy namens T&E. Hetzelfde land zou 1,3 miljard mensen kunnen voeden, terwijl het gebruik van slechts 3% van dat land voor zonnepanelen dezelfde hoeveelheid energie zou opleveren. Nu de vraag naar verwachting tegen 2030 met minstens 40% zal stijgen, roept T&E de wereldleiders die in Brazilië bijeenkomen voor de COP30 op om de uitbreiding van een klimaatoplossing die meer kwaad dan goed doet, te beperken.

Tegenwoordig wordt 32 miljoen hectare land gebruikt voor de teelt van gewassen die als brandstof worden verbrand, om slechts 4% van de wereldwijde vraag naar transportenergie te dekken. Tegen 2030 zal dit naar verwachting met 60% groeien tot 52 miljoen hectare, de grootte van Frankrijk.

Biobrandstoffen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 16% meer CO₂-uitstoot dan de fossiele brandstoffen die ze vervangen, vanwege de indirecte gevolgen van landbouw en ontbossing. Naar verwachting zullen biobrandstoffen tegen 2030 70 MtCO₂e meer uitstoten dan de fossiele brandstoffen die ze vervangen, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van bijna 30 miljoen dieselauto’s.

Dit is een enorme landverspilling, aldus T&E. Slechts 3% van dit land gebruiken voor zonne-energie zou dezelfde hoeveelheid energie opleveren. Omdat elektrische voertuigen veel efficiënter zijn dan auto’s op fossiele brandstoffen, zou die 3% zonne-energie voldoende zijn om bijna een derde van het huidige autopark ter wereld van stroom te voorzien.

Cian Delaney, campagnevoerder biobrandstoffen bij T&E: “Biobrandstoffen zijn een vreselijke klimaatoplossing en een enorme verspilling van land, voedsel en miljoenen aan subsidies. Het waarborgen van een duurzaam evenwicht tussen landbouw en natuur is essentieel om de klimaatcrisis aan te pakken, en het verbranden van gewassen voor brandstof duwt ons alleen maar verder in de verkeerde richting. Als we slechts 3% van het land dat we momenteel gebruiken voor biobrandstoffen zouden gebruiken voor zonnepanelen, zouden we dezelfde hoeveelheid energie produceren. Dat zou veel meer land overlaten voor voedsel en natuurherstel. Overheden wereldwijd moeten hernieuwbare energiebronnen prioriteit geven boven biobrandstoffen uit gewassen.”

Ondanks dat geavanceerde en afvalbiobrandstoffen steeds meer worden gepromoot als schonere oplossingen, toont de analyse aan dat 90% van de wereldwijde biobrandstofproductie nog steeds afhankelijk is van voedselgewassen. In 2023 verbruikte de biobrandstofindustrie ongeveer 150 miljoen ton maïs en 120 miljoen ton suikerriet en suikerbieten. In totaal worden er dagelijks 100 miljoen flessen plantaardige olie in auto’s verbrand, wat betekent dat een vijfde van alle plantaardige olie nooit voor voedsel wordt gebruikt. De energie in al deze grondstoffen zou kunnen voldoen aan de minimale calorische behoeften van maar liefst 1,3 miljard mensen.

Uit de analyse van T&E blijkt dat biobrandstofgewassen aanzienlijke hoeveelheden zoet water nodig hebben. Om 100 km te rijden op biobrandstoffen van de eerste generatie zou gemiddeld bijna 3000 liter water nodig zijn, terwijl een elektrische auto op zonne-energie slechts twintig liter water nodig zou hebben. Aangezien klimaatverandering de watervoorziening steeds meer onder druk zet, zou dit een ramp kunnen zijn, waarschuwt T&E.

Brazilië is een van de snelstgroeiende producenten van biobrandstoffen en loopt in op de VS, ’s werelds grootste producent van biobrandstoffen. Het land heeft onlangs besloten zijn sojamoratorium op te schorten, dat ontbossing in het Amazonegebied door sojateelt beschermt. Ook Canada en India behoren tot de landen die hun productie massaal zullen verhogen. De analyse van T&E is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid en -strategieën. De vraag naar biobrandstoffen zou echter ook een enorme toename kunnen kennen voor gebruik in de scheepvaart en luchtvaart als onderdeel van hun inspanningen om alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen.

“De beslissing van Brazilië om het sojamoratorium op te heffen, lijkt steeds zorgwekkender in het licht van deze uitbreiding van biobrandstoffen. Als gastheer van de COP van dit jaar kunnen we verwachten dat Brazilië zich zal inzetten voor meer hernieuwbare brandstoffen, maar biobrandstoffen zouden geen onderdeel van de discussie moeten zijn. Anders riskeren we meer kwaad dan goed”, concludeerde Cian Delaney.

T&E roept regeringen op om bij het opstellen van klimaatbeleid beter bescherming te bieden tegen biobrandstoffen die bijdragen aan landontginning en ontbossing. Overheidsgelden zouden prioriteit moeten geven aan slimme elektrificatie, efficiëntie en echt duurzame alternatieven, niet aan schijnoplossingen, aldus de groep.