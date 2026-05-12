Nieuw onderzoek in wegbermen van de provincie Noord-Holland laat opnieuw zien dat natuurvriendelijk bermbeheer goed is voor planten en insecten. Ook blijkt dat de omgeving van een berm veel invloed heeft op hoeveel soorten er kunnen leven. Bermen langs water, natuurgebieden of in open landschap bieden vaak extra kansen voor biodiversiteit.

Natuurvriendelijk bermbeheer betekent dat bermen worden onderhouden met oog voor de natuur. De provincie maait de bermen, maar doet dat op een manier die de natuur zo goed mogelijk helpt. Zo wordt het maaisel afgevoerd en wordt de berm niet in één keer helemaal gemaaid. Een deel van de berm blijft dan nog even staan. Daardoor behouden insecten voedsel en schuilplekken.

Maaien en afvoeren werkt

Voor het onderzoek zijn bijna 100 bermlocaties in Noord-Holland bekeken. In deze bermen zijn diverse soorten planten, bijen, vlinders en zweefvliegen gevonden. Deze soorten laten goed zien hoe het met de natuur in een berm gaat. De resultaten bevestigen een eerdere conclusie: natuurvriendelijk maaien en het afvoeren van maaisel is beter voor de biodiversiteit. In bermen die zo worden beheerd, groeien meer bloemen en planten. En dat betekent meer voedsel voor insecten.

De bermen die op een natuurvriendelijke manier worden beheerd zijn vergeleken met bermen waarbij een andere techniek wordt toegepast. Daarbij worden de planten fijngeslagen met een machine en blijft het maaisel liggen. Bermen die op die manier worden onderhouden, ontwikkelen zich vaker tot een ruige begroeiing met een paar overheersende soorten. Dat is minder gunstig voor bloemrijke bermen en voor insecten die juist van verschillende soorten planten afhankelijk zijn. Ook blijft het belangrijk om in fases te maaien. Daarbij blijft steeds een deel van de berm staan. Zo houden insecten tijdens het maaiseizoen plekken om te schuilen en voedsel te vinden.

De omgeving maakt verschil

Het onderzoek laat ook zien dat niet alleen het beheer telt. Ook de plek van de berm in het landschap is belangrijk. Bermen in grasland- en moerasgebieden bevatten vaak meer soorten planten en dieren. In stedelijke gebieden komen vaker algemene soorten voor. Dat zijn soorten die op veel plekken kunnen leven en goed tegen verstoring kunnen. Verder blijkt dat schaduw soms de groei van bloeiende planten beperkt. Bermen langs water of natuurgebieden kunnen extra waardevol zijn als leefgebied voor insecten. Beheer en omgeving werken dus samen. De combinatie van beheer en omgeving bepaalt hoeveel biodiversiteit zich in een berm kan ontwikkelen.

Gerichter beheren

De uitkomsten bevestigen de huidige maaiaanpak van de provincie Noord-Holland. Natuurvriendelijk bermbeheer zorgt voor meer biodiversiteit in de wegbermen. Tegelijk helpt het onderzoek om nog gerichter te kijken waar natuurvriendelijk bermbeheer het meeste oplevert. Bij nieuwe projecten en het beheer van bestaande bermen kijkt de provincie daarom steeds beter naar de omgeving. Zo kan de provincie bermen niet alleen veilig beheren, maar ook zorgen voor nog meer biodiversiteit.