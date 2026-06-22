Nederlandse bedrijven blijven investeren in verduurzaming, maar vragen tegelijkertijd om strenger beleid om oplopende kosten en onzekerheid te voorkomen. Dat blijkt uit de Business Breakthrough Barometer 2026, het jaarlijkse onderzoek onder topbestuurders van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in samenwerking met platform duurzaam ondernemen Future Up.

Opvallend is dat deze uitkomst komt op een moment waarop Europees klimaatbeleid juist wordt afgezwakt. Ruim de helft (54%) van de Nederlandse bedrijven geeft in het onderzoek aan dat ze het liefst nu strenger klimaatbeleid willen, zelfs al moeten ze daarvoor op korte termijn extra kosten maken. Daarmee worden toekomstige fysieke risico’s vermeden, zoals schade door extreem weer of tegenvallende oogsten. Nog eens 33 procent is eveneens voorstander van strenger beleid, maar wil liever dat dat pas later ingaat, zodat kortetermijnkosten beperkt blijven. Zij zijn bereid de hogere fysieke risico’s te nemen. Voor uitstel is nauwelijks draagvlak: 2 procent.

Gevolgen klimaatverandering leiden tot hogere investeringen

Ruim drie op de vijf Nederlandse bedrijven verhoogden hun duurzaamheidsinvesteringen in het afgelopen jaar, en van de bedrijven die hun klimaatdoelen aanpasten, scherpten bijna negen op de tien deze aan. Dat is begrijpelijk: de helft van de Nederlandse bedrijven (50 procent) rapporteert nu al hogere kosten door extreem weer, hitte, droogte of overstromingen. Ze noemen daarbij vooral stijgende kosten voor verzekeringen en verstoringen uit toeleveringsketens.

Toch laat het onderzoek ook een spanning zien. Voor veel Nederlandse bedrijven (48 procent) blijft wet- en regelgeving de belangrijkste drijfveer voor verduurzaming. Groei en nieuwe marktkansen spelen een kleinere rol dan wereldwijd. Hoewel de kosten dus al worden gevoeld, zien bedrijven dit nog onvoldoende als strategische groeikans of de kern van hun concurrentiekracht.

“Dit onderzoek laat zien dat Nederlandse bedrijven, zelfs in tijden van politieke onzekerheid en afgezwakte Europese regelgeving, blijven investeren in verduurzaming. Om de businesscase van verduurzaming minder vanuit compliance, en meer strategisch te benaderen, hebben ze duidelijk en voorspelbaar beleid nodig”, zegt Ankie van Wersch, CEO van Future Up. “Daarmee wordt een eerlijk speelveld gecreëerd dat bedrijven helpt om hun ketens, kostenpositie en concurrentiekracht veilig te stellen.”

Peter Bakker, voorzitter en CEO van WBCSD, zegt: “De omslag naar een toekomstbestendige economie is wereldwijd in volle gang. Bedrijven zien steeds duidelijker de voordelen van verduurzamen voor hun concurrentiepositie, weerbaarheid en leveringszekerheid. Tegelijkertijd nemen de kosten en risico’s toe door klimaatverandering en wisselend beleid. De vraag is niet of bedrijven willen investeren, maar of overheden zorgen voor de duidelijkheid en samenhang die nodig zijn om die investeringen mogelijk te maken.”