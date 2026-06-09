Op bedrijventerrein Eekterveld te Epe zijn ondernemers gestart met een nieuwe manier van samenwerken rondom energie. In een zogenoemde energy hub stemmen zij hun energiegebruik op elkaar af. Zo houden ze samen meer ruimte op het overvolle elektriciteitsnet.

Het elektriciteitsnet zit vol, maar stilzitten is geen optie. Ondernemers op Eekterveld laten zien dat je door samen te werken wél stappen kunt zetten. Dit is een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijventerreinen,” zegt wethouder Heere.

De afgelopen jaren werkten ondernemers, gemeente Epe, On E Target en netbeheerders Liander en TenneT hard aan deze oplossing. De eerste deelnemers zijn QolorTech, Garagebedrijf Pals, GMM Luchttechniek en De Vries Surface Technologies. In juni 2026 ondertekenen deze vier ondernemers gezamenlijk een groepstransportovereenkomst met Liander, wat de samenwerking officieel mogelijk maakt.

Samen slimmer met energie

Het elektriciteitsnet zit steeds voller. Daardoor kunnen bedrijven soms niet uitbreiden of verduurzamen. Op bedrijventerrein Eekterveld zoeken ondernemers samen naar een oplossing.

Door afspraken te maken over wanneer ze energie gebruiken, voorkomen ze pieken. Zo benutten ze het bestaande netwerk beter en ontstaat er toch ruimte.

Wat merken ondernemers hiervan?

Meedoen aan de energy hub betekent:

Minder risico op vastlopen op het elektriciteitsnet: De kans dat ondernemers geen extra stroom kunnen krijgen of moeten terugschakelen, wordt kleiner.

Beter gebruik van de beschikbare stroom: Door af te stemmen met andere bedrijven wordt de beschikbare capaciteit optimaal benut.

Door af te stemmen met andere bedrijven wordt de beschikbare capaciteit optimaal benut. Meer ruimte om het bedrijf te ontwikkelen: Bijvoorbeeld om uit te breiden of te verduurzamen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of elektrificeren.

Flexibeler omgaan met energie: Ondernemers maken samen afspraken over wanneer energie wordt gebruikt, zodat ieders bedrijfsvoering kan blijven doorgaan.

Officiële start op 23 juni

Op 23 juni vieren de betrokken partijen de officiële start van de energy hub. Tijdens die bijeenkomst vertellen ondernemers zelf hoe zij de samenwerking ervaren. Andere ondernemers op bedrijventerrein Eekterveld zijn van harte welkom om kennis te maken en te ontdekken wat dit voor hen kan betekenen. De ambitie is om in de toekomst meer bedrijven te laten aansluiten. Samen kijken ondernemers vooruit en maken ze ruimte voor de toekomst.