Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, beide onderdeel van DKG, zijn bekroond met de Red Dot Award: Design Concept 2026 voor hun biobased keukenlijnen Circo Atlas van Bruynzeel en enduura® elba van Keller. Daarmee is DKG de eerste Nederlandse fabrikant in de keukenindustrie die met twee merken en twee keukenlijnen deze internationale erkenning ontvangt.

Internationale erkenning voor duurzame keuzes

De onderscheiding is een belangrijke bevestiging van de koers die DKG, Bruynzeel en Keller al jaren varen: duurzame innovatie ontwikkelen die niet in een niche blijft, maar bereikbaar wordt voor een brede markt. Waar duurzaamheid in de markt vaak nog vooral als ambitie of claim wordt gepresenteerd, leveren Bruynzeel en Keller met deze bekroning onafhankelijk, internationaal bewijs. Een professionele vakjury erkent dat duurzaamheid, innovatie, designkwaliteit en betaalbaarheid elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist kunnen versterken.

“Deze Red Dot Award is veel meer dan een prijs voor twee producten. Het is internationale erkenning voor de richting die we als DKG hebben gekozen en voor het vakmanschap van de mensen achter onze merken,” zegt Mark Slappendel, CEO van DKG. “Bruynzeel en Keller laten hiermee zien dat duurzame innovatie pas echt waarde krijgt als je die schaalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk maakt. Daar ben ik trots op. Dit is precies waar DKG voor staat: wij maken het thuis van morgen.”

Onafhankelijke erkenning voor duurzame keukeninnovatie

De Red Dot Award geldt wereldwijd als een van de meest toonaangevende onderscheidingen voor design en innovatie. Jaarlijks worden duizenden inzendingen uit tientallen landen beoordeeld door een onafhankelijke internationale jury. De jury kijkt onder meer naar ontwerpkwaliteit, innovatiekracht, functionaliteit, duurzaamheid en toepasbaarheid. Bruynzeel en Keller behoren bovendien tot een selecte groep die het Best of the Best label mag voeren; een erkenning die alleen wordt toegekend aan de beste projecten binnen een categorie.

Voor DKG is de dubbele bekroning een mooie erkenning dat de ingeslagen weg de juiste is. Circo Atlas en enduura® elba maken zichtbaar hoe Bruynzeel én Keller vanuit een eigen positie bijdragen aan dezelfde ambitie: de keukenindustrie verduurzamen zonder concessies te doen aan gebruiksgemak, ontwerpvrijheid of kwaliteit.

Biobased materialen als basis

Circo Atlas en enduura® elba zijn beide ontwikkeld met biobased spaanplaat, een natuurlijk bindmiddel op basis van tannine uit boomschors en een biogene melaminetoplaag. De nieuwste generatie biobased keukens realiseert een bewezen reductie van 30% minder CO₂-uitstoot, omgerekend circa 45 kg CO₂ per keuken.

De materiaalinnovatie is een belangrijke stap in de verduurzaming van het keukenportfolio van DKG. In 2025 introduceerde DKG de nieuwste generatie biobased keukens en versterkte het bedrijf zijn circulaire aanpak. In hetzelfde jaar realiseerde DKG een absolute CO₂-reductie van 27,6% ten opzichte van referentiejaar 2023. Richting 2030 heeft DKG bovendien duidelijke duurzaamheids-KPI’s vastgelegd, waaronder 35% CO₂-reductie, 50% circulaire grondstoffen en meer dan 90% MVO-afspraken met leveranciers.

Ontwikkeld vanuit visie, vakmanschap en samenwerking

Achter de bekroonde keukenlijnen staat een intensief ontwikkeltraject waarin productontwikkeling, innovatie, leveranciers, merken en marktkennis samenkwamen. Connie Vis, Productmanager Portfolio & Innovatie bij DKG, speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de biobased keukenlijnen.

“De kracht van deze keukens zit in de combinatie van inhoud en verbeelding,” zegt Connie Vis, Productmanager Portfolio & Innovatie bij DKG. “We wilden niet alleen laten zien dat biobased materiaal technisch mogelijk is, maar vooral dat het kan uitgroeien tot een volwaardige keuken die mensen willen kiezen. Innovatie komt pas echt in beweging als het zo overtuigend is dat je het niet meer hoeft uit te leggen. Deze Red Dot-erkenning bevestigt dat we daarin zijn geslaagd.”

Van duurzaamheidsambitie naar bewijs in de markt

De dubbele Red Dot Award sluit aan bij de langetermijnstrategie van DKG, waarin duurzaamheid en innovatie structureel zijn verankerd. Onder de koers ‘Meer dan een keuken’ ontwikkelt DKG zich van producent naar life-cycle partner: een organisatie die niet alleen keukens maakt, maar waarde toevoegt over de volledige levensduur van de keuken.

De bekroning van Circo Atlas en enduura® elba laat zien dat deze strategie tastbaar wordt in concrete producten. Het is een erkenning voor Bruynzeel en Keller, maar ook voor alle teams binnen DKG die werken aan duurzame materialen, circulaire processen, innovatieve productiemethoden en schaalbare oplossingen. “Voor ons is dit een volgende stap, geen eindpunt,” aldus Mark Slappendel. “De keuken van morgen moet mooier, slimmer en duurzamer zijn, maar ook bereikbaar blijven. Met Bruynzeel en Keller hebben we twee autonome merken die ieder op hun eigen manier laten zien hoe die toekomst eruit kan zien. Dat een onafhankelijke internationale jury dat nu bevestigt, geeft extra energie om door te bouwen.”

Foto: enduura® elba Keller Keukens