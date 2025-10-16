De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel twee lasten onder dwangsom (LOD’s) opgelegd voor het overschrijden van de stof- en waterstoffluoridenorm bij een van de drie continugietmachines van de Oxystaalfabriek. De opgelegde dwangsommen bedragen in totaal 2,4 miljoen euro.

Resultaten stofmetingen

Sinds 2023 zijn bij deze continugietmachine overschrijdingen gemeten van de stofnorm (5 mg/Nm³). Te veel uitstoot van stof kan schadelijk zijn voor de omgeving. Tata Steel heeft maatregelen getroffen om de uitstoot onder de norm te krijgen. Uit vervolgmetingen is echter gebleken dat deze maatregelen niet het gewenste effect hebben. Dit betekent dat niet aan de norm wordt voldaan en dus nog steeds te veel stof vrijkomt.

Resultaten metingen Waterstoffluoride (HF)

Naast een overschrijding van de stofnorm, is ook een overschrijding gemeten van de norm voor waterstoffluoride (3 mg/Nm³). Uit de metingen van de omgevingsdienst blijkt een overschrijding tot 69 keer de norm. De uitstoot van waterstoffluoride in deze concentratie, is naar verwachting niet schadelijk voor de gezondheid van omwonenden. Wel is het schadelijk voor het milieu.

Vervolg

Tata Steel krijgt twintig weken de tijd om een einde te maken aan de overtredingen. Na die periode zal de OD NZKG opnieuw metingen uitvoeren. Als uit die metingen blijkt dat Tata Steel niet aan de norm voldoet, wordt de eerste dwangsom verbeurd. Voor stof bedraagt deze per geconstateerde overtreding 500.000 euro, met een maximum van 2.000.000 euro. Voor waterstoffluoride geldt een verbeuring van 100.000 euro per overtreding, met een maximum van 400.000 euro. Daarna zal de situatie opnieuw worden beoordeeld door de OD NZKG en wordt zo nodig een hogere last onder dwangsom opgelegd.

Eerdere LOD’s bij andere continugietmachine

Eerder zijn bij een andere continugietmachine van Tata Steel ook al overschrijdingen van de stofnorm vastgesteld. Eind 2024 is daarvoor een tweede dwangsom opgelegd. Uit een meting is gebleken dat de norm bij deze continugietmachine nog steeds wordt overschreden. Daarom gaat de OD NZKG de eerste 500.000 euro vorderen. Inmiddels zijn ook nieuwe metingen verricht. De uitkomsten hiervan worden momenteel beoordeeld. Als uit deze metingen weer overschrijdingen blijken, zal dit leiden tot een tweede vordering van 500.000 euro.