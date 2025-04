Met de ondertekening van een Joint Development Agreement zet Port of Amsterdam in samenwerking met tien andere partijen een nieuwe stap in de ontwikkeling van ’s werelds eerste importcorridor voor vloeibare waterstof. Deze corridor vormt een verbinding tussen de haven van Duqm in Oman, de haven van Amsterdam en logistieke knooppunten in Duitsland, waaronder de haven van Duisburg. Hiermee wordt grootschalige import van vloeibare waterstof naar Europa mogelijk gemaakt. De overeenkomst werd ondertekend tijdens het staatsbezoek van Zijne Majesteit de Sultan van Oman aan Nederland en in het bijzijn van Reinette Klever, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.

Essentiële schakels in toeleveringsketen

De overeenkomst werd ondertekend door in totaal elf partijen, waaronder organisaties als Hydrom (voorloper op het gebied van groene waterstof in Oman), OQ (energiebedrijf van Oman), Tata Steel Nederland, Hamburger Hafen und Logistik AG en Hynetwork Services (dochteronderneming van Gasunie). Met het tekenen van de overeenkomst brengen deze partijen de verschillende schakels in de toeleveringsketen bij elkaar. Deze keten maakt gebruik van bestaande technologieën voor het vloeibaar maken van de waterstof, het transport, de opslag en de distributie. Een scheepsontwerp van partner ECOLOG maakt maritiem transport van de waterstof mogelijk zonder boil-off. Dit betekent dat er geen vrachtverlies optreedt tijdens transport over zee. Met deze innovatieve technologie worden de kosten voor het vervoer van de waterstof een stuk lager.

Ontwikkeling van de corridor

De Joint Development Agreement bevat verschillende onderdelen. Eén daarvan is de ontwikkeling van een installatie voor het vloeibaar maken, de import én de export van waterstof in de haven van Duqm in Oman. Ook worden er gesprekken gevoerd over de prijs en levering van vloeibare waterstof aan afnemers in de regio Amsterdam, de rest van het land en Duitsland. Tot slot wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van infrastructuur langs de hele corridor, waaronder export- en importfaciliteiten in de havens van Duqm, Amsterdam en Duisburg, en diverse distributiemodaliteiten voor zowel gasvormige als vloeibare waterstof – denk aan pijpleidingen, spoorverbindingen en binnenvaartdistributie – via Nederland en het achterland.

Energiezekerheid

Met de ontwikkeling van deze groene waterstofcorridor dragen de partijen bij aan het verduurzamen van sectoren zoals de staalindustrie en transport, en aan het versterken van de energiezekerheid van Europa. Minister Sophie Hermans: “Deze overeenkomst laat onze ambities en keuze voor schone energie zien. Door Omaanse groene waterstof te verbinden met de Europese energiebehoefte, zetten we gezamenlijk stappen richting onze klimaatdoelen en een duurzame energievoorziening.”

Voor Oman is de overeenkomst een belangrijke stap in de ambitie om wereldleider te worden in de export van groene waterstof. De Omaanse minister van Energie en Mineralen, Z.E. Eng. Salim Nasser Al Aufi: “Dit partnerschap laat Oman’s inzet zien om een leidende rol te spelen in de mondiale groene waterstofeconomie, en tegelijkertijd onze banden met Europa te versterken ter ondersteuning van de duurzame energietransitie.”

De overeenkomst bouwt voort op het bestaande partnerschap tussen Hydrom, het Omaanse ministerie van Energie en Mineralen, Port of Amsterdam, ECOLOG en EnBW voor de ontwikkeling van deze waterstofcorridor. Deze stap brengt de grootschalige levering van groene waterstof uit Oman naar Europa in 2029 een stuk dichterbij.

Foto: Groepsfoto van de Koning, de Sultan, ministers en CEO’s van de betrokken partijen.