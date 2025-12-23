EcoLog heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een importterminal voor vloeibare waterstof in de Amsterdamse haven. Deze week tekende het bedrijf een overeenkomst in Tokio met een aantal technologiepartijen die apparatuur gaat leveren voor zowel de importterminal, als de schepen waarmee de waterstof in de toekomst wordt vervoerd. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van de Nederlandse ambassadeur in Japan, H.E. Gilles Beschoor Plug.

De consortiumpartners – Ebara Corporation, Fukui Seisakusho, Kobe Steel en TB Global Technologies – gaan apparatuur en technische oplossingen leveren voor zowel EcoLog’s vloeibare-waterstofschepen als voor de toekomstige importterminal in Amsterdam.

’s Werelds eerste importterminal voor vloeibare waterstof

In nauwe samenwerking met Port of Amsterdam ontwikkelt Ecolog een terminal voor de import van vloeibare waterstof (LH₂) en de export van vloeibare CO₂ (LCO₂) in de Afrikahaven. Het gaat om de eerste terminal van deze schaal wereldwijd. De terminal is naar verwachting rond 2030 operationeel en heeft in de eerste fase een jaarlijkse doorvoercapaciteit van 200.000 ton vloeibare waterstof en 1,8 miljoen ton vloeibare CO2.

Vloeibare waterstof kan efficiënt en veilig worden getransporteerd via pijpleidingen, binnenvaart, spoor en weg. Via de terminal in Amsterdam kan waterstof worden geleverd aan afnemers in de regio, de rest van Nederland en Duitsland, onder meer voor toepassing in industrie, mobiliteit, scheepvaart en luchtvaart.

Gespecialiseerde schepen vragen om gespecialiseerde apparatuur

Naast de terminal werkt EcoLog aan de ontwikkeling van gespecialiseerde schepen voor het vervoer van vloeibare waterstof. Zowel voor het vervoer per schip als voor de operatie in de terminal is zeer specialistische apparatuur nodig. Met de betrokken partners heeft EcoLog daarom een framework agreement gesloten om deze apparatuur gezamenlijk te ontwikkelen en te integreren in de schepen en de terminal. Het gaat onder meer om:

pompen voor het in- en uitladen van vloeibare waterstof;

veiligheidskleppen (‘safety relief valves’) die bij noodsituaties de druk in tanks kunnen verlagen;

warmtewisselaars om vloeibare waterstof om te zetten naar gasvorm, zodat deze na aankomst via pijpleidingen kan worden getransporteerd;

zogenoemde marine loading arms voor het veilig laden en lossen van schepen.

Door samen te werken aan een geïntegreerde oplossing voor schepen en terminal komt de realisatie van de importcorridor een stap dichterbij. De komende periode werkt EcoLog verder aan het detailontwerp van de terminal en de vergunningsprocedure. Op basis van de huidige planning wil het bedrijf toewerken naar realisatie van de terminal in 2030.

Import groene waterstof hard nodig voor verduurzaming industrie

De import van groene waterstof is belangrijk voor de ontwikkeling van de Europese waterstofeconomie en de verduurzaming van de industrie. In Nederland is onvoldoende ruimte en capaciteit om zelf alle benodigde groene waterstof te produceren. Import vanuit andere regio’s is daarom noodzakelijk.

Eerder dit jaar werd al een overeenkomst gesloten met partijen uit Oman, Duitsland en Nederland om de import van vloeibare waterstof mogelijk te maken. De ontwikkeling van de terminal in de Amsterdamse haven sluit aan bij deze internationale samenwerking en bij de bredere ambities om Noordwest-Europa te voorzien van groene waterstof.