Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar het bedrijf SABIC. Het in Bergen op Zoom gevestigde bedrijf, actief in de chemische industrie, heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het zonder vergunning lozen van PFBS in de Westerschelde en Theodorushaven. PFBS is een PFAS-stof, die ernstige en blijvende schade aan de leefomgeving kan toebrengen, waardoor mensen en milieu gevaar lopen.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na onder andere een aangifte van verschillende stichtingen. De aangifte is in februari 2026 gedaan door de Stichting Gezond Water, de Stichting Wijkcommissie Noordgeest, de Stichting Duinbehoud en de Stichting Instrepitus. Het OM heeft vervolgens zorgvuldig gekeken of er voldoende aanknopingspunten zijn om een strafrechtelijke onderzoek te starten. Daar is volgens het OM sprake van.

Het strafrechtelijk onderzoek wordt onder leiding van het Functioneel Parket uitgevoerd door een team dat is samengesteld uit meerdere instanties. Dit betreft het Regionaal Milieuteam van de politie Zeeland-West-Brabant, de Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het onderzoek zal enige tijd in beslag nemen. Tegelijkertijd ziet het OM ook, gelet op de mogelijke gevolgen voor mens en milieu, de noodzaak om de vaart in het onderzoek te houden.

Opzet

De komende periode wordt onderzocht of SABIC, en mogelijk ook leidinggevenden, in strijd met een vergunningplicht of de wet schadelijke stoffen in het oppervlaktewater heeft gebracht of heeft laten brengen, waardoor gevaar voor de gezondheid van mensen of voor het milieu te duchten was.

Zorgen van de aangevers

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde leefomgeving. Het OM neemt de zorgen over de gezondheid en leefomgeving van omwonenden en andere betrokkenen serieus. Goed en zorgvuldig onderzoek doet recht aan de zorgen van de aangevers.