Officieel gelanceerd: de circulaire gevel van de toekomst, CISKIN | Circular Skin

Een échte circulaire geveloplossing; losmaakbaar, modulair, click and play! Vanaf vandaag bestaat dat onder de merknaam Ciskin, afgeleid van Circular Skin. Met dit nieuwe gevelsysteem bedienen gevelbouwers Alkondor Hengelo, De Groot & Visser en gevelsysteem ontwikkelaar en leverancier WICONA de steeds meer volwassen wordende circulaire bouwmarkt.

De duurzaamheids- en circulaire ambities in de vastgoedwereld worden steeds complexer. Twee jaar geleden ontstond daarom de behoefte om een nieuw gevelsysteem te ontwikkelen die beter aansluit bij de vraag uit de markt. Met het nieuw ontwikkelde systeem Ciskin is de gevelbouw klaar voor de toekomst.

Wat is een Ciskin gevel?

Een Ciskin-gevel is altijd up to date, demontabel samengesteld, modulair ontworpen, herbruikbaar, 100% te recyclen én toegespitst op comfort voor de gebruiker. Bij het ontwerpen van gebouwen met circulariteit in gedachten, is de keuze voor gerecycled aluminium eigenlijk vanzelfsprekend. Het is een van de weinige bouwmaterialen die zijn eigenschappen behoudt. Ook na recycling.

Circulaire uitdaging

Als eigenaar, ontwikkelaar, ontwerper of bouwer van vastgoed sta je voor een uitdaging wat betreft duurzaamheid, energie en circulariteit. Met Ciskin kunnen gevels aangeschaft worden in combinatie met een serviceovereenkomst, maar het is ook mogelijk deze ‘as a service’ te huren van de Circular Facade Company die wordt opgericht.

Totaaloplossing

Voor de huidige gebouwvoorraad zal er veel geüpdatet moeten worden om aan veranderende energetische eisen te kunnen voldoen. Ook voor nieuwbouw en gronduitgifte worden de eisen frequent aangescherpt. Daarnaast is voor gebouwgebruikers comfort een steeds belangrijkere parameter geworden bij de keuze van huisvesting. Door te kiezen voor de totaaloplossing Ciskin, kiest u voor een dynamische geveloplossing die met de tijd mee kan bewegen.

Ambassadeurs

Het Ciskin-concept is en wordt samen met essentiële stakeholders doorlopend getoetst aan de eisen en wensen in de markt. De Ciskin ambassadeurs zijn: de Architekten Cie, DOOR architecten, Cepezed, AM, BAM, Coare Realisatie, RE:BORN Real Estate en Cairn Real Estate.