Jaime de Bourbon de Parme is benoemd tot de nieuwe directeur van het directoraat Milieu van de OESO. Hij zal zijn nieuwe functie in januari 2026 aanvaarden en brengt meer dan twintig jaar leiderschapservaring in internationale diplomatie, klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling mee naar de organisatie.

Het directoraat Milieu van de OESO ondersteunt nationale overheden met behulp van robuuste, vergelijkbare milieugegevens van verschillende landen, gedegen economische en beleidsanalyses, uitvoerbare aanbevelingen, milieuverkenningen en andere rapporten, evenals landenbeoordelingen en dialogen tussen landen. Het milieuprogramma van de organisatie helpt OESO-leden en -partners bij het ontwerpen en implementeren van economisch efficiënt en effectief milieubeleid om hun binnenlandse doelstellingen en internationale verplichtingen te bereiken.

Jaime komt bij de OESO vanuit zijn functie als klimaatgezant voor Nederland, waar hij sinds 2021 de premier en vijf Nederlandse ministeries vertegenwoordigde bij het UNFCCC, de G20 en andere internationale fora. Hij coördineerde de internationale klimaatstrategie van Nederland, met aandacht voor klimaatfinanciering, energietransitie, waterbeheer, voedselsystemen en natuurgerichte oplossingen. Hij was lid van het bestuur van het Groene Klimaatfonds en de overgangscommissie voor verlies en schade van het UNFCCC. Jaime initieerde en leidde ook diplomatieke dialogen op hoog niveau met China en Europese partners om wereldwijde klimaatactie te bevorderen.

Jaime heeft meer dan twintig jaar leiderschap getoond in internationale diplomatie, klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling. Eerder was hij senior adviseur bij de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR), waar hij zich inzette voor het vergroten van de toegang van ontheemde gemeenschappen tot schone energie, financiering en digitale connectiviteit. Als ambassadeur van Nederland bij de Heilige Stoel bevorderde Jaime de samenwerking op het gebied van klimaat, migratie en vrede, en stimuleerde hij de interreligieuze dialoog over de waarden die ten grondslag liggen aan duurzaamheid. Eerder, als speciaal gezant voor natuurlijke hulpbronnen, was Jaime voorzitter van een informele multi-stakeholder stuurgroep voor verantwoorde minerale toeleveringsketens en hield hij toezicht op de implementatie van de richtlijnen in Afrika. Jaime bekleedde ook senior functies in crisismanagement en vredeshandhaving in Irak en Afghanistan, evenals in economisch beleid bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie.

Jaime heeft zowel de Nederlandse als de Spaanse nationaliteit en behaalde een masterdiploma Internationale Betrekkingen en Internationale Economie (Conflictmanagement) aan de SAIS van Johns Hopkins University en een bachelordiploma Internationale Betrekkingen en Beeldende Kunst aan Brown University.

De OESO werkt samen met meer dan 100 landen en is een wereldwijd beleidsforum dat beleid bevordert ter bescherming van de individuele vrijheid en ter verbetering van het economische en sociale welzijn van mensen wereldwijd.