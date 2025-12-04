Odido lanceert vandaag Toestelinruil, een programma waarmee klanten én niet-klanten hun oude toestel kunnen inleveren. Met het vernieuwde gebruiksvriendelijke inruilsysteem ontvangen zij korting op hun volgende aankoop of het inruilbedrag op hun rekening. Ingeruilde toestellen worden opnieuw gebruikt of gerecycled, zodat materialen een tweede leven krijgen. Zo werkt Odido aan een duurzamere wereld waarin iedereen mee kan doen, nu én in de toekomst.

Eerlijk en eenvoudig inruilen

Met Toestelinruil kiest Odido voor een aanpak die duidelijk en begrijpelijk is. Veel mensen hebben nog een oude telefoon thuis liggen, maar weten niet precies wat die waard is. Via de zelfservice op odido.nl/toestelinruil krijgen klanten snel inzicht in de waarde van hun toestel, en wie dat prettig vindt, kan daarbij hulp krijgen van een medewerker in de Odido Shop.

In de winkel wordt de waarde ter plekke vastgesteld en kunnen klanten het bedrag direct gebruiken bij een nieuwe aankoop. Wie liever een uitbetaling ontvangt, kan het toestel opsturen via PostNL. Na ontvangst volgt de controle en wordt het bedrag binnen twee werkdagen overgemaakt. Zo weten klanten snel waar zij aan toe zijn.

Eerlijke prijzen, zonder verrassingen

Odido wil voorkomen dat klanten worden geconfronteerd met prijzen die achteraf lager uitvallen. Klanten ontvangen bij Odido een realistisch bedrag dat past bij de staat van hun toestel, zodat het proces transparant blijft en verwachtingen helder zijn. Daarom maakt Odido bijvoorbeeld geen gebruik van de categorie ‘zo goed als nieuw’, omdat toestellen in de praktijk zelden volledig aan die omschrijving voldoen.

Bijdragen aan een duurzamere wereld

Met Toestelinruil zet Odido een volgende stap in het verminderen van materiaalgebruik en het verlengen van de levensduur van toestellen. Door ingeleverde telefoons opnieuw te gebruiken of verantwoord te recyclen, zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig en neemt de productie van nieuwe toestellen af. Op die manier levert het vernieuwde programma een concreet en zichtbaar aandeel aan een duurzamere keten.

“We willen onze diensten continu verbeteren en duurzamer maken. Daar werken we elke dag aan”, zegt Tisha van Lammeren, CCO bij Odido. “Met ons handige en eerlijke inruilprogramma moedigen we iedereen aan om dat oude toestel, dat vaak vergeten in een la ligt, in te leveren. Dat heeft waarde voor klanten én voor onze planeet. Zo laten we zien, het kan ook zo.”

Odido werkt dagelijks aan technologie die mensen ondersteunt en de impact op de wereld verkleint. Toestelinruil, dat in samenwerking met Assurant is ontwikkeld, is daar een voorbeeld van. Vanuit die verantwoordelijkheid blijft Odido investeren in duurzame keuzes, toegankelijke technologie en een manier van verbinden die past bij wat mensen nodig hebben.