Oceandiva (met hoofdkantoor in Nederland), Europees pionier in duurzame evenementenlocaties op het water, is bekroond met de zilveren Technology Leader Award tijdens de prestigieuze ESG Shipping Awards 2025. Deze internationale prijs, erkend als de hoogste onderscheiding voor maritieme duurzaamheid, bevestigt Oceandiva’s voortrekkersrol in het verduurzamen van events op het water. Eerder ontving Oceandiva al de Green Award en een nominatie voor de Duitse Nachhaltigkeitspreis.

De Award werd toegekend voor het vlaggenschip Oceandiva Nova, een 100% elektrisch aangedreven evenementenschip. De jury prees Oceandiva om haar innovatieve visie en de manier waarop duurzaamheid, design en beleving samenkomen in een toekomstbestendige eventlocatie.

“Deze award is een bekroning op jaren van toewijding van ons team, onze partners en onze visie. Duurzaamheid is allang geen keuze meer; het is dé voorwaarde voor toekomstbestendige events. Deze erkenning bevestigt onze rol als pionier en daagt ons uit om de lat nog hoger te leggen. Samen bouwen we aan impactvolle belevingen, met oog voor morgen” aldus Edwin Petersen CEO van Oceandiva.

ESG Shipping Awards: koplopers in verduurzaming

ESG Shipping Awards zet jaarlijks maritieme bedrijven in de schijnwerpers die uitblinken in Environmental, Social & Governance-prestaties. Met de zilveren Technology Leader Award onderstreept Oceandiva haar leiderschap in technologische verduurzaming binnen de internationale eventbranche. De bekroonde Oceandiva Nova is volledig elektrisch aangedreven – een krachtig statement in duurzaamheid én design. Met haar moderne uitstraling en flexibele indeling is dit innovatieve schip de ideale locatie voor productlanceringen, personeelsfeesten, gala’s, congressen en exclusieve diners.

Duurzame koers: The Green Wave

Een van de pijlers van Oceandiva’s strategie is het duurzaamheidsprogramma The Green Wave: een kompas voor elke groene keuze. Van varen op 100% HVO100-biobrandstof en het gebruik van walstroom tot samenwerking met duurzame leveranciers en de inzet van duurzame schepen, elk onderdeel draagt bij aan een toekomstbestendig eventlandschap. Met drie unieke schepen laat Oceandiva zien hoe events op het water niet alleen groener, maar ook indrukwekkender en impactvoller kunnen zijn.

‘A world apart’ en klaar voor de toekomst



De ESG Shipping Award bevestigt Oceandiva’s positie als internationale koploper in duurzame eventbeleving. Tegelijk onderstreept het de ambitie om events op het water opnieuw te definiëren – met beleving, duurzaamheid en design samengebracht in A world apart.