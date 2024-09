Obsession heeft een belangrijke stap gezet in haar duurzame reis. Het bureau mag zich vanaf nu een B Corp-gecertificeerde organisatie noemen. B Corps werken, naast het behalen van winst, aan een meer inclusieve en duurzame economie. Of, zoals B Corp het zegt, “using business as a force for good”. Als nieuw B Corp-lid zijn ze deelgenoot van een selecte groep gecertificeerde organisaties die voldoen aan de hoogst geverifieerde standaarden.

Er gaat een langgekoesterde wens in vervulling. “De certificering betekent meer dan een extra logo op onze website. Het is een volgende stap in onze duurzame reis en dient als bewijslast voor de standpunten uit ons manifest. We vinden het belangrijk om betekenisvol te kunnen zijn en om, naast winst maken, onze positie te gebruiken voor een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie,” aldus oprichter Gerben Plasmeijer. In tegenstelling tot andere certificeringen voor bedrijven is B Lab uniek in het vermogen om de volledige sociale en ecologische impact van een bedrijf te meten. Bovendien biedt B Lab Obsession en de hele B Corp-community een platform om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren om voortdurend te blijven verbeteren.

Tussen de grote namen

We maken nu deel uit van een gemeenschap van ruim 9.000 bedrijven wereldwijd die zijn gecertificeerd als B Corps. De B Corp-gemeenschap in de Benelux, die een brede dwarsdoorsnede van industrieën en groottes vertegenwoordigt, omvat meer dan 400 bedrijven, waaronder bekende merken zoals Bugaboo, Rituals, Cowboy, Ace & Tate, Auping, TooGoodtoGo, Tony Chocolonely en Triodos Bank. Tessa van Soest, directeur van B Lab Benelux: “Het is enorm leuk om Obsession te mogen verwelkomen in de B Corp-gemeenschap. Hun toewijding zal een inspiratie zijn voor anderen en echt helpen om het idee te verspreiden dat we succes in het bedrijfsleven opnieuw kunnen definiëren, zodat het net zo goed over mensen en de planeet gaat als over winst.”

Hoe werkt het certificeringsproces?

De B Corp-certificering behandelt de volledige bedrijfsvoering en bestrijkt vijf belangrijke impactgebieden: Bestuur, Werknemers, Gemeenschap, Milieu en Klanten. “Het certificeringsproces is streng, waarbij we een benchmarkscore van minimaal 80 punten moesten behalen en bewijs moesten leveren van sociaal en milieuvriendelijk beleid met betrekking tot energievoorziening, afval- en watergebruik, werknemerscompensatie, diversiteit en bedrijfstransparantie. We hebben een bovengemiddeld aantal van 106 punten behaald en daar ben ik ontzettend trots op!” zegt Donna Steijn luidkeels als coördinator duurzaamheid.

“Om de certificering te voltooien, zullen we onze toewijding, buiten het maken van winst, wettelijk moeten vastleggen in onze statuten. Daarnaast zullen we iedere drie jaar opnieuw door de molen moeten om de certificering te behouden. Een aantal onderdelen waarop we hoog scoren binnen het thema ‘Werknemers’ is Career Development en Engagement & Satisfaction, met bijna 100% van de te behalen punten. De grootste uitdaging binnen het proces was het verzamelen van de bewijslast voor verschillende onderdelen. Onbewust hebben we een hoop zaken op orde, maar het vastleggen van bepaalde keuzes kost veel tijd en vraagt betrokkenheid van het hele team. Het is een mooie uitdaging die we gezamenlijk zijn aangegaan,” zo geeft Donna aan.