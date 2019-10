Oatly is terug in Nederland met nieuwe Nonsense

Deze week lanceert Oatly een nieuwe spraakmakende campagne in Nederland in de hoop mensen te vermaken, verwarren of op zijn minst te interesseren om na te denken over een levensstijl zonder melk. De grotendeels OOH en digitale campagne van het duurzame Zweedse haverdrinkmerk wordt dit najaar niet alleen in Amsterdam en Rotterdam uitgerold, maar voor het eerst ook in Utrecht en Den Haag.

Oatly groeit hard in Nederland en Europa en opende onlangs een nieuwe fabriek in Vlissingen vanwege de toenemende vraag naar plantaardige alternatieven voor melk. Volgens onderzoeksbureau IRI is de Nederlandse melkconsumptie tussen 2012 en 2018 met 14 procent gedaald. Tegelijkertijd is de vraag naar haverdrink in Nederland in de afgelopen drie jaar verdrievoudigd. De fabriek in Vlissingen creëert 15 werkplekken en zal jaarlijks 120 miljoen liter haverdrinkbasis produceren om aan de snelgroeiende vraag te voldoen.

“We zien een duidelijke trend in Europa, inclusief Nederland, van mensen die zuivel laten staan en bewust kiezen voor plantaardige opties. En dat is geweldig, want onderzoek toont aan dat de overstap naar een meer plantaardig dieet een van de beste dingen is die je kunt doen voor de planeet”, zegt Michael Lee, Creative Director van Oatly.

Oatly ook te zien in Utrecht en Den Haag

Eerder dit jaar riep Oatly Nederlanders met de ‘Ditch Milk’ campagne op om melk te laten staan en in te ruilen voor haverdrink om 72% CO₂e te besparen. Met deze nieuwe campagne wil Oatly een breder Nederlands publiek bij haar persoonlijkheid betrekken, ook buiten Amsterdam en Rotterdam.

“Laten we eerlijk zijn, haverdrink is niet het meest opwindende product ter wereld. Dus als we maar even de aandacht van mensen kunnen trekken in hun dagelijks leven, is dat voor ons al een groot succes. We denken dat als mensen ons opmerken en ons leuk vinden, ze ons misschien beter willen leren kennen. En als ze ons beter leren kennen, dan zullen ze misschien ook onze smaken uitproberen. En omdat elke verpakking haverdrink een overwinning is voor de planeet, zou dat een behoorlijk mooi resultaat voor ons allemaal opleveren”, aldus Lee.

Cookies & not milk truck

Gedurende de ’Nonsense campagne’ van Oatly reist vanaf eind oktober een Cookies & Not Milk truck door het land met gratis cookies en Oatly samples. Je vindt de Oatly truck hier:

Rotterdam, 30 en 31 oktober, Eendrachtsplein

Amsterdam, 1 en 2 november, Gustav Mahlerplein

Utrecht, 3 en 4 november, Hoog Catharijne

Den Haag, 5 november, Grote Markt