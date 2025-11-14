De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) geeft informateur Buma één boodschap mee: oranje-groene energie van eigen bodem legt het fundament onder onze energieonafhankelijkheid en onze vrijheid. Dit is hét nationale project voor zekerheid, betaalbare energie en een sterke en schone economie.

Nederlanders willen:

Een betaalbare energierekening.

Zekerheid dat we niet afhankelijk zijn van instabiele landen of fossiele crises.

Behoud van banen en bedrijvigheid die we hier, in Nederland, hard nodig hebben.

Dat is onze gezamenlijke basis. Hierin staan we niet tegenover elkaar, maar schouder aan schouder. Er is breed maatschappelijk draagvlak voor stabiel, voorspelbaar en toereikend overheidsbeleid op het terrein van energie en klimaat, zo blijkt uit het Stembusakkoord van de Maatschappelijke Alliantie: ‘10 voor de Transitie’.

Fossiele energie maakt ons economisch kwetsbaar

Nederland leunt nog teveel op fossiele energie uit het buitenland. Dat maakt ons kwetsbaar: energieprijzen zijn hoog en onzeker, bedrijven verliezen grip en huishoudens betalen de rekening. Dat zagen we in 2022, toen de energiecrisis Nederland keihard raakte: gezinnen kregen torenhoge rekeningen en durfden de verwarming niet meer aan te zetten, bedrijven moesten de productie stilleggen. Zonder versnelling blijft Nederland afhankelijk van landen die energie gebruiken als geopolitiek drukmiddel. Bovendien is de aanpak van klimaatverandering onverminderd urgent. Het risico is niet dat we te snel verduurzamen; juist vertraging bedreigt onze zekerheid, onze economie en ons dagelijks leven.