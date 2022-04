NS lanceert een nieuwe campagne waarin reizigers worden opgeroepen om een eigen beker mee te nemen. De duurzame campagne ‘The Way To Go’ heeft als doel om de hoeveelheid afval op de Nederlandse stations te verminderen.

Jaarlijks belanden 30 miljoen wegwerpbekers in de afvalbakken op en rond het station. Deze bekers zijn nog niet goed te recyclen door het materiaal waarvan ze zijn gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat dagelijks 80.000 bekers na eenmalig gebruik verloren gaan – en dat moet anders, vindt NS. Het Nederlandse Spoorbedrijf wil samen met Milieu Centraal en meer dan 30 ondernemers op het station deze afvalberg terugdringen, met als doel om voor 2040 het station afvalvrij te maken.

The Way To Go

De nieuwe NS-campagne roept reizigers op om een herbruikbare beker mee te nemen als ze op reis gaan. Door een eigen beker mee te nemen, wordt de enorme hoeveelheid weggegooide bekers verkleind. Een bijkomend voordeel voor de reiziger is dat het drinken uit een eigen beker zo’n 25 cent korting oplevert. Met de campagne stimuleert NS dat herbruikbare bekers de nieuwe norm worden: Bring Your Own = The Way To Go.

Allerlaatste wegwerpbeker

Om de impact van single-use bekers zichtbaar te maken, verscheen deze week een grote afvalcontainer met daadwerkelijk gebruikte wegwerpbekers in de stationshal van Utrecht Centraal. Reizigers werden aangemoedigd hier hun allerlaatste wegwerpbeker ooit weg te gooien. Wanneer ze de beker in de robuuste container gooien, klinkt het geluid van luid applaus uit de container. De merkactivatie ter lancering van de campagne is ontwikkeld door duurzaam merkactivatiebureau The Groundbreakers.

De cross-mediale campagne, ontwikkelt door XXS, is te zien in meer dan 340 winkels, 360 stationsschermen, alle schermen in de treinen en op de social media kanalen van de deelnemende partijen.