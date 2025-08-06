Tijdens de Hiswa te Water 2025 beleeft de Northman 1300 Trawler Electric haar wereldpremière —een mijlpaal die niet alleen een revolutionair jacht introduceert, maar ook het resultaat is van jarenlange passie en toewijding aan elektrisch varen door familiebedrijf Natural Yachts en systeemintegrator Electric Ship Facilities uit Marknesse/Vollenhove. De eervolle nominatie ‘Elektrische Boot van het Jaar 2025’ is een bekroning en onderstreept de innovatieve positie van dit model in de markt.

Emissievrije aandrijflijn en Full Solar Roof

Natural Yachts heeft de Northman 1300 Trawler Electric uitgerust met een Full Solar Roof dat zonne-energie omzet in stroom. Samen met twee krachtige elektromotoren (2 × 18 kW) en een robuust 154 kWh batterijpakket ontstaat een volledig redundante aandrijflijn – perfect voor lange tochten en stromend water.

Duurzaam comfort voor zes personen

Met 13 meter lengte biedt dit duurzame motorjacht ruimte aan zes personen. Deze toegankelijke boot is bijna gelijkvloers en heeft brede gangboorden. De Northman 1300 Trawler beschikt over:

Drie ruime tweepersoonscabines en twee moderne badkamers

Volledig uitgeruste keuken met moderne apparatuur

Lichte salon met directe toegang tot cockpit en zwemplateau

Modulaire zit- en loungeopstelling voor iedere gelegenheid

Erkenning voor duurzame innovatie

De shortlist voor ‘Elektrische Boot van het Jaar 2025’ bevat uitsluitend jachten die baanbrekende technologie combineren met een heldere visie op een duurzame toekomst. Voor Natural Yachts is deze nominatie een bevestiging van hun leidende rol in emissievrij varen—een nieuwe mijlpaal na de innovatieprijs voor de Northman 1050 Trawler Electric in 2024.

Kom langs op de Hiswa Boat Show Tijdens de Hiswa te Water Boat Show 2025 in Lelystad presenteert Natural Yachts niet alleen de Northman 1300, maar een complete serie elektrische boten:

Diverse Northman motorjachten in volledig elektrische uitvoeringen

De elektrische Maxus zeilboot voor optimaal zeilplezier

Moderne en snel varende elektrisch aangedreven daycruisers

Versnelling van de energietransitie

Familiebedrijven Natural Yachts en Electric Ship Facilities delen een duidelijke missie: een impuls geven aan de energietransitie door middel van zero emissie innovatieve technologie.

Natural Yachts heeft de focus op de verkoop van elektrische motorjachten, zeilboten en dagboten. Het botenbedrijf biedt ook een verhuurvloot aan waardoor klanten emissievrij kunnen varen en de technologie zelf kunnen ervaren. Electric Ship Facilities verzorgt de assemblage en installatie van de elektrische systemen in de jachten van Natural Yachts. In het Experience Center in Marknesse/Vollenhove kunnen bezoekers kennismaken met de technologie en modellen.