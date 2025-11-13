Het havenbedrijf North Sea Port zal de haven de komende jaren verder ontwikkelen als Europese tophaven, met de nodige haveninfrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling en stevige logistieke ketens. Extra aandacht gaat naar het versterken van veiligheid en weerbaarheid, en de naaste leefomgeving van de haven. Onder de noemer ‘Impact 2030’ worden de toekomstplannen van het nieuwe strategische plan op maandag 17 november bekendgemaakt op de North Sea Port Conference.

Het havenbedrijf North Sea Port zet met het nieuwe strategisch plan in op gerichte groei, duurzaamheid en verbinding met de omgeving. Daarom heeft het de titel ‘Impact 2030’ gekregen. De centrale vraag die wordt beantwoord is: Hoe zorgen we er vandaag en morgen voor dat we samen duurzaam blijven groeien, impact maken en meerwaarde creëren voor een weerbare economie en samenleving in Europa? En, hoe doen we dat in de regio, Nederland, Vlaanderen, België en Europa.

Hiermee geeft het havenbedrijf aan hoe North Sea Port als grensoverstijgende Nederlands-Vlaamse haven voor de komende vijf jaar verder wordt ontwikkeld, met een doorkijk naar 2035. Het plan bouwt verder op het vorige strategische plan, Connect 2025, en speelt in op de uitdagingen van vandaag en morgen. De strategie geeft ook invulling aan de opdracht van de acht publieke Nederlandse en Vlaamse aandeelhouders: evenwichtig waarde creëren tussen economische ontwikkeling, duurzaamheid en financiële prestaties. De aandeelhouders wijzen aanvullend op de belangrijke randvoorwaarden van een veilig havengebied en de leefbaarheid van de leefomgeving.

Veranderende wereld

Een aantal externe en geopolitieke ontwikkelingen is sterk bepalend voor de koers die North Sea Port uitzet. We baseren ons daarbij niet zomaar op nattevingerwerk in de zilte wind; we hebben haveneconomen van de UGent en Erasmus UPT gevraagd om grondig onderzoek te doen naar en een duidelijke analyse te maken van de meest ingrijpende ontwikkelingen die impact op de havens hebben. De ontwikkelingen die de toekomst bepalen zijn: de energie- en grondstoffentransitie en klimaatadaptatie, geopolitieke spanningen (oorlogen, economische sancties, handelsconflicten), de positie van de (Europese) industrie, de veiligheidssituatie in de samenleving en ondermijnende criminaliteit, technologische vooruitgang en de druk op (beschikbare) ruimte. Dit maakt dat havens zoals de onze in Nederland en Vlaanderen cruciaal zijn voor de economie, leveringszekerheid van grondstoffen, voor energie- en voedselvoorziening, en weerbaarheid.

Cas König, CEO North Sea Port: “Met dit strategisch plan creëren we een stevige basis om de industrie in ons grensoverstijgend havengebied op een duurzame manier gericht te laten groeien, waarbij we tegelijkertijd zorgen voor een goede balans met de omgeving. De industrie staat momenteel onder druk en daarmee ook ons verdienvermogen en onze welvaart in Nederland en Vlaanderen. We roepen onze partners en overheden dan ook op: laten we samen de uitvoering van deze impactvolle initiatieven voor haven, industrie en omgeving versterken én – vooral – versnellen.” Together Smarter is niet voor niets de baseline van North Sea Port.

Duurzaam gericht groeien en meerwaarde bieden in vijf domeinen

Kortom, hoe we met impact duurzaam en gericht groeien en meerwaarde blijven bieden – economisch, ecologisch en maatschappelijk – is dan ook de kern van dit strategisch plan. Dit vraagt om actie, samenwerking, én een open vooruitziende blik – in 2050 zijn we klimaatneutraal, terwijl we ook een bredere economische en maatschappelijke rol vervullen. Het havengebied draagt immers bij aan de brede welvaart en duurzame werkgelegenheid. Om deze meerwaarde te bereiken zetten we onze strategische koers uit langs vijf actiedomeinen.