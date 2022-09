Verschillende Noord-Hollandse gemeenten willen duurzame energie afnemen én het opwekken van schone energie in de regio stimuleren. Daarom gaan de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel vanaf 2023 hun stroombehoefte op een vernieuwende manier inkopen. Regionale ondernemers die groene stroom opwekken, kunnen deze stroom rechtstreeks aan de gemeenten verkopen via een alternatief handelsplatform. De gemeenten streven naar zo lokaal mogelijke bronnen.

Transparant, duurzaam en lokaal inkopen

Gemeenten zijn voor de inkoop van hun energie aanbestedingsplichtig. Wat voorheen niet kon, kan nu wel: dynamisch energie inkopen van ondernemers uit eigen regio. De gemeenten werken hiervoor met een zogenaamd ‘Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)’. Het platform dat gebruikt wordt, is de Groendus Energiemarktplaats. Op dit alternatieve handelsplatform komen vraag en aanbod van lokale, duurzame energie samen.

Lokale opwek en afname stimuleren

Zoals in elke aanbesteding voor energie weegt de prijs erg zwaar. Om lokale opwek en afname extra te stimuleren, wordt in deze specifieke aanbesteding een fictieve toeslag berekend op basis van afstand. Dat vergroot de kans voor producenten uit de buurt om aan de gemeente te mogen leveren.

Op 2 september starten de samenwerkende Noord-Hollandse gemeenten via TenderNed deze aanbesteding voor schone energie. Producenten die voldoen aan de selectiecriteria krijgen toegang tot de Energiemarktplaats. Groot voordeel voor de deelnemende producenten is dat zij profiteren van betere prijzen, omdat zij geen afdracht meer aan een traditionele energieleverancier hoeven te betalen. Daarbij kunnen zij gunstige prijsafspraken maken voor de langere termijn. Bovendien dragen zij bij aan de verduurzaming van de eigen regio.

Aanjagers van de energietransitie

Nog niet eerder kochten gemeenten energie op deze vernieuwende manier in. Naast de betrokken gemeenten sluiten onderhoudspartner Spaarnelanden, het Noord-Hollands Archief en het Frans Hals Museum zich aan. Ook zij kopen vanaf volgend jaar op deze manier hun energie in. Veel andere gemeenten volgen de ontwikkelingen op de voet en kijken over de schouders van het Noord-Hollandse Samenwerkingsverband mee.

De gemeenten hopen dat lokale producenten enthousiast zijn om zich aan te melden.

Eva de Raadt, wethouder Bedrijfsvoering gemeente Haarlem: “We zijn trots dat we meedoen aan deze nieuwe vorm van energie-inkoop. We roepen lokale energieproducenten dan ook op om zich aan te melden voor onze aanbesteding. Zo dragen we samen bij aan de verduurzaming van onze regio en het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen.”

René Raaijmakers, CEO Groendus: “De huidige energiemarkt en ontwikkelingen in de wereld maken nog eens duidelijk hoezeer het nodig is om zo snel mogelijk over te gaan op een duurzaam energiesysteem. We zijn daarom enorm blij dat deze groep gemeenten en instellingen onze Energiemarktplaats betreden. Zij pakken daarmee het voortouw en geven heel mooi gestalte aan hun verantwoordelijke rol als regionale verbinder en inspirator. Bovendien bouwen zij mee aan een écht duurzaam en toekomstgericht energiesysteem. Wij kijken ernaar uit nog vele andere gemeenten, instellingen en bedrijven op de Energiemarktplaats te mogen verwelkomen!”