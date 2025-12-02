Op 26 januari 2026 reikt True Price opnieuw de True Price Award uit: dé aanmoedigingsprijs voor het Nederlandse consumentenproduct dat de kloof naar de echte prijs wil dichten door duurzame (en gezonde) producten toegankelijker en betaalbaarder te maken dan niet-duurzame alternatieven.

Welk consumentenproduct verdient volgens jou deze prijs? We zoeken consumentenproducten uit alle sectoren die:

Toegankelijkheid: Betaalbaar en toegankelijk zijn (ook in vergelijking met niet-duurzame alternatieven).

Duurzaamheid: Bijdragen aan milieuverbetering én sociale rechtvaardigheid (eerlijke lonen, mensenrechten).

Voorbeeldfunctie: Een inspirerend voorbeeld zijn voor andere bedrijven en sectoren.

Transparantie: Transparant zijn over hun impact en productieketen.

Integriteit: Met overtuiging werken aan een duurzame keten.

Vul hier in een paar simpele stappen de gegevens in om jouw nominatie in te dienen.

De deadline om te nomineren is 19 december 2026. Veel dank voor je tijd en moeite en hopelijk zien we je 26 januari bij het festival!

Foto: winnaar van 2025, Organic Raingrown Avocado van Eosta. Fotocredits Joyce van Doorn