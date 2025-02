Op korte termijn gaat NOC*NSF over op elektrisch rijden; dat is de eerste stap. Later dit jaar volgt een integraal mobiliteitsprogramma voor alle topsporters van TeamNL en medewerkers van NOC*NSF. Dat is de basis voor de nieuwe overeenkomst tussen NOC*NSF, Volkswagen, fietsmerk Koninklijke Gazelle en mobiliteitskaart Shuttel. Die combinatie biedt sporters en medewerkers een ongekend scala aan opties voor (duurzaam) vervoer en levert een flinke verlaging op van de CO2-footprint van de sportkoepel. Voor TeamNL is het bovendien de hernieuwde keuze voor een goede bekende: Volkswagen was ruim twintig jaar lang dé auto voor de topsporter.

Door de overstap naar elektrisch rijden verlaagt NOC*NSF de binnenlandse CO2-uitstoot direct met ruim 40 procent*. Dat percentage stijgt de komende jaren sterk door onder andere aanpassingen aan de elektriciteitsvoorziening op Papendal en – waar mogelijk – bij de overige vier TeamNL-centra waar sporters trainen.

Integraal plan

Belangrijker nog voor verduurzaming van NOC*NSF is het integrale mobiliteitsplan voor álle topsporters en medewerkers van de organisatie. In de overeenkomst zijn namelijk ook extra afspraken opgenomen met Gazelle, sinds 2014 partner voor fietsen op Papendal en tijdens de Spelen, en met Shuttel. Deze mobiliteitsbedrijven zijn alle drie onderdeel van familiemultinational Pon Holdings.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Voor TeamNL-sporters betekent deze overeenkomst een stevige financiële ondersteuning voor hun dagelijks autovervoer. Dat ontzorgt en draagt daardoor positief bij aan het prestatieklimaat. Tegelijkertijd zetten we serieuze stappen in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Elektrisch rijden, meer fietsen én een kaart die de drempels voor efficiënt reizen en duurzame keuzes volledig wegneemt. We nemen graag een voorbeeldrol en zullen het effect dan ook zeker delen met onze leden en andere organisaties die stappen willen zetten.”

Makkelijker kiezen voor duurzaam

Shuttel biedt NOC*NSF en TeamNL met één kaart een complete mobiliteitsoplossing om eenvoudig duurzamer te kunnen reizen. Met de kaart en app hebben zij toegang tot openbaar vervoer, deelvervoer, parkeren en laadoplossingen, zowel thuis als op locaties van NOC*NSF. Geen gedoe met declaraties of kilometerregistratie – één klik volstaat. De invoering start deze zomer en eind 2025 worden naar verwachting de eerste effecten zichtbaar: minder autokilometers en een flexibelere mobiliteitskeuze.

Terugkeer op het oude nest

Met het in gebruik nemen van de Volkswagens, keert TeamNL terug op het oude nest. Van 1994 tot en met 2016 was Volkswagen al de mobiliteitsleverancier van NOC*NSF. Per direct wordt meer dan de helft van het TeamNL-wagenpark volledig elektrisch met de inzet van diverse Volkswagen ID-modellen. De ambitie is dat Volkswagen samen met zusterbedrijven Gazelle en Shuttel (mobiliteitskaart en data-analyse) concrete gedragsverandering in de mobiliteit van de organisatie gaat bewerkstelligen.

*40 procent daling van de footprint op binnenlands vervoer is berekend op basis van de totale levenscyclus van de voertuigen en dus niet alleen op het stoppen met fossiele brandstof. Het percentage zal toenemen als er op laadpunten op de TeamNL centra volledig duurzame elektriciteit wordt geleverd.

Volkswagen verzorgde van 1994 tot en met 2016 de mobiliteit van de Nederlandse topsporters; Gazelle is sinds 2014 de vaste partner van NOC*NSF. De fietsen zijn sindsdien favoriet vervoermiddel in het olympisch en paralympisch dorp.