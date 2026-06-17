Voedselcollectief No Waste Army breidt uit naar België en neemt een belang van 49% in het Belgische Waste Warriors. Beide organisaties bestrijden voedselverspilling door groenten en fruit die anders verloren zouden gaan een tweede leven te geven en bewustwording te creëren om de voedselketen te veranderen. Gezamenlijk mikken zij dit jaar op een gecombineerde omzet van circa 10 miljoen euro.

“Voedselverspilling stopt niet bij de grens, dus waarom zouden wij dat wel doen?” zegt medeoprichter Thibaud van der Steen van No Waste Army. “Vanaf het eerste gesprek met Thomas voelde het niet als twee losse plannen, maar als één missie. Met de lessen die we de afgelopen jaren in Nederland hebben opgedaan en de ervaring van Thomas in België kunnen we samen veel meer bereiken dan we ieder apart ooit hadden gekund. Het is echt een gouden combinatie!”

Belgische activiteiten onder leiding van Thomas Schiltz

Met de instap van de vier No Waste Army-oprichters (Thibaud van der Steen, Frank Haagen, Jacco Grinwis en Stijn Markusse) is de officiële samenwerking nu een feit. De Belgische activiteiten blijven onder leiding van Thomas Schiltz, oprichter van Waste Warriors. Thomas heeft ruime ervaring met het opschalen van internationale organisaties. Bij Swapfiets hielp hij mee aan de uitrol in België waar hij een organisatie opbouwde die groeide van nul naar 75 medewerkers. Toch besloot hij zijn ervaring in te zetten voor een andere missie.

“Ik wil heel graag maatschappelijke problemen aanpakken door te ondernemen, en voedselverspilling is daar voor mij een van de belangrijkste van,” zegt Thomas Schiltz. “Er liggen nog altijd velden vol perfect eetbare groenten en fruit die nooit op ons bord belanden. Dat moet anders kunnen. De kans om die missie samen met No Waste Army verder uit te bouwen en op grotere schaal impact te maken, voelde daarom als een logische volgende stap.”

Op weg naar 10 miljoen euro omzet

De uitbreiding volgt op de snelle groei van No Waste Army. De organisatie verwacht dit jaar in Nederland circa 160.000 boxen tegen voedselverspilling te leveren tegen een omzet van 8 tot 8,5 miljoen euro. In België wordt gerekend op circa 40.000 boxen met een omzet van 1,5 miljoen euro. Met een verwachte gezamenlijke jaaromzet van 10 miljoen euro kan het voedselcollectief op steeds grotere schaal reddingsacties opzetten en partijen in de keten verbinden. De Nationale Aardappelweek in april is hiervan een voorbeeld, waarbij circa 2750 supermarkten, kantoren, pretparken en horecazaken in actie kwamen om het aardappeloverschot van 500 miljoen kilo te bestrijden.