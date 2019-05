NN Group, Plastic Whale en het Watersportverbond samen voor plasticvrije wateren

NN Group en het Watersportverbond willen samen met Plastic Whale meer aandacht voor de missie van de sociale onderneming: ‘s werelds wateren plasticvrij maken. Dagelijks beleven duizenden mensen in Nederland plezier op of in het water. Tegelijkertijd vervuilt het plastic afval de Nederlandse wateren meer en meer en dat heeft grote gevolgen voor het welzijn van dieren.

NN Group heeft met de acquisitie van Delta Lloyd in 2017 het jarenlange sponsorcontract van het Watersportverbond overgenomen. Omdat NN zich als sportsponsor richt op hardlopen, is besloten tot het einde van de contractperiode (31 december 2020) de sponsoring van het Watersportverbond op een andere manier vorm te geven. Om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van Plastic Whale wordt het logo op verschillende uitingen van het Watersportverbond vermeld. Zo zal Plastic Whale op de kleding en boten van de Nederlandse topzeilers en -surfers te zien zijn.

Plastic Whale wil mensen enthousiasmeren een bijdrage te leveren aan het verminderen van de plastic soep, door plastic te vissen. Van het plastic worden prachtige sloepen en kantoormeubilair gemaakt. Ook zet de organisatie zich in om het bewustzijn rond het gebruik van plastic te vergroten.

Marius Smit, oprichter van Plastic Whale: ‘Deze samenwerking is een unieke kans om meer mensen te vertellen wat we doen. Dit initiatief gaat een substantiële bijdrage leveren aan de doelstelling van Plastic Whale om 100.000 plastic flessen en duizenden kilo’s afvalplastic voor het einde van 2020 uit de Nederlandse wateren te vissen.’

Remco Barbier, Hoofd Branding NN Group: ‘In de gezamenlijke campagne met Plastic Whale staan we stil bij het belang van plasticvrije wateren en volgen we de voorbereiding van Nederlandse atleten van het Watersportverbond op de Olympische Spelen. Door in de campagne het onderwerp duurzaamheid te combineren met sport kunnen we een breed publiek bereiken. Ook bouwen we een sloep van ingezamelde flessen, die we inzetten om meer plastic te vissen. Verder kijken we binnen NN naar de mogelijkheden om bewuster om te gaan met het gebruik van plastic. Door deze samenwerking en de campagne kunnen we verschillende initiatieven versterken en aan elkaar verbinden.’

Arno van Gerven, Directeur Watersportverbond: ‘Het Watersportverbond zet zich vanzelfsprekend in voor schoon water in Nederland. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen bereiken, maar er is extra veel aandacht voor kinderen. Zo is Plastic Whale bijvoorbeeld aanwezig op de Optimist on Tour. Hier kunnen kinderen tussen de 8 en 12 jaar leren zeilen of kanovaren. In het ‘Waterlab’ leren de kinderen dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is.’

De medewerkers van NN en de verenigingen die zijn aangesloten bij het Watersportverbond worden actief betrokken door onder meer clean-up dagen te organiseren. Maar om de doelstelling van 100.000 plastic flessen en duizenden kilo’s afvalplastic te halen is meer nodig. NN en het Watersportverbond nodigen daarom iedereen uit om Plastic Whale te helpen hun doel te bereiken.