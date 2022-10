Brancheorganisatie NLconnect gaat sectorbrede rekenregels opstellen voor de duurzaamheid en circulariteit van glasvezelmaterialen en -componenten in de breedbandindustrie. Hiermee kunnen fabrikanten uniforme ecopaspoorten opstellen voor hun glasvezelproducten en zodoende de ecologische voetafdruk van de materialen objectief aantonen. Dit draagt bij aan de verdere verduurzaming van de digitale infrastructuur.

ADVA, Amadys, Attema, BAM Telecom, Eurofiber, Genexis, Glaspoort, Maunt, Netways Europe, Prysmian Group, TKF, T-Mobile en TriNed ondersteunen het project. De partijen gaan in een werkgroep van NLconnect samen zogenaamde Product Category Rules (PCR’s) opstellen. Deze rekenregels gaan gelden voor zowel passieve als actieve glasvezelmaterialen en -componenten, zoals ducts, closures, optische kabels, inhome FttH-producten en switches. Om de PCR’s te toetsen worden Environmental Product Declarations (EPD’s) opgesteld voor enkele producten van de fabrikanten ADVA, Amadys, Attema, Genexis, Prysmian Group en TKF. NLconnect laat zich in het project begeleiden door NIBE, adviesbureau op het gebied van duurzaam en circulair bouwen.

EPD



NLconnect is het project gestart op initiatief van Eurofiber, dat eerder een pilot met EPD deed. EPD is een gestandaardiseerd ecopaspoort. Een EPD wordt opgesteld door de PCR-rekenregels toe te passen op de data uit de Life Cycle Assessment (LCA) van de gebruikte materialen. Alle aspecten betreffende de milieubelasting gedurende de levenscyclus van een product komen hierbij aan bod: van grondstofwinning, productieprocessen, praktische levensduur, onderhoud en beheer, tot de sloop en afvalverwerking alsmede alle logistiek tussen grondstofwinning en aanleg. Dit levert fabrikanten maar ook inkopers bij operators, aannemers en overheden goed zicht op de milieu-impact van materialen en producten die gebruikt worden in glasvezelnetwerken.

De bouw als voorbeeld



Binnen onder meer de bouw is EPD al een veelgebruikte methodiek, met een groot aantal EPD’s in de Nationale Milieudatabase. In de internationale glasvezelbranche is er echter geen standaard voor duurzaamheidsclassificatie van gebruikte materialen. NLconnect wil met dit gezamenlijke project in die lacune voorzien.

Mathieu Andriessen, directeur NLconnect: “Het is bekend dat moderne glasvezelnetwerken energiezuiniger zijn dan legacy-netwerken als kabel of koper/DSL. Maar ook bij upgrades of nieuwe aanleg is nog duurzaamheidswinst te behalen, onder meer door de juiste materiaalkeuze. Duurzaamheidsclassificatie via EPD’s sluit ook goed aan bij zowel het Sustainable Product Policy Initiative als de nieuwe consumentenagenda van de Europese Commissie. Doel is dan ook om de PCR’s niet alleen in Nederland te publiceren maar ook op Europees niveau te laten goedkeuren.”

Werkgroep



In werkgroepverband heeft NLconnect de afgelopen periode relevante PCR’s uit andere landen in kaart gebracht. Er bleken geen breed internationaal erkende PCR’s te zijn, maar wel bruikbare elementen in PCR’s van EPD Norge (Noorwegen), Environdec global EPD (Zweden) en PEP Ecopassport (Frankrijk). Deze elementen worden meegenomen bij het opstellen van de PCR’s door de NLconnect werkgroep. Ook de resultaten van de eerdere EPD-pilot van Eurofiber in samenwerking met Siers, TKF, Netways en ADVA worden ingebracht in het project.