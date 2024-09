Op maandagmiddag 16 september vond op het NKC hoofdkantoor in Soesterberg het congres ‘campers in transitie’ plaats. Dit evenement, speciaal georganiseerd voor belangstellenden uit de camperbranche en de vakpers, trok veel bezoekers en leverde waardevolle inzichten op over de brandstoftransitie binnen de camperwereld.

Onderzoek naar de brandstoftransitie

Na een welkomstwoord van NKC directeur-bestuurder Stan Stolwerk, waarin hij de noodzaak van verduurzaming en innovatie in de campersector benadrukte, presenteerde Jessica Dirks van onderzoeksbureau Ecorys, de resultaten van het recent afgeronde onderzoeksrapport “Brandstoffen- en energiedragersonderzoek NKC 2024”. Dit rapport geeft inzicht in het transitiepad van campers naar een duurzame toekomst.

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:

De camperaar die nu wil verduurzamen kiest HVO100 als brandstof;

Camperbouwers (platform en motorfabrikanten) volgen de ontwikkeling van de personenautomarkt en kiezen dominant voor (batterij-)elektrisch;

Lichte campers (busjes) zijn nu al in een duurzame variant beschikbaar, maar vooralsnog kostbaar;

Medio 2030

– competitieve prijzen voor nieuwe lichte batterijelektrische buscampers en een tweedehandsmarkt voor dit segment;

– Halfintegraalcampers tot 3.500 kg batterij-elektrisch op de markt, nog kostbaar. Medio 2035 competitief in prijs en kleine tweedehandsmarkt;

Inhoudelijke paneldiscussies

Tijdens het congres werden twee paneldiscussies gehouden. Het eerste panel, bestaande uit experts uit de sector, waaronder Eke Eijgelaar (senior researcher, Centre for Sustainability, Tourism and Transport), Rogier Kuin (manager public affairs, BOVAG), Riko Kruit (co-founder, EVISE) en Maarten van Soest (CEO/founder, Tonke Group), besprak de technologische innovaties en beleidsontwikkelingen rondom duurzame mobiliteit en campers.

Het tweede panel, bestaande uit ondernemers en camperaars, bracht praktijkervaringen en consumenteninzicht naar voren. Deelnemers waren: Thijs Scharphof (eigenaar, Scharphof Campers), Mark Voolstra (operations, Fixxter), Sara van Geloven (electric vanlifer en reisjournalist) en Bob Focke (camperaar). Zij deelden hun visie op de veranderingen in de campermarkt en de uitdagingen en kansen die de brandstoftransitie biedt.

Positieve respons en vervolgstappen

Het congres kenmerkte zich door een hoge mate van interactie, waarbij vanuit het publiek veel interessante vragen werden gesteld. Zowel de expertpanels als de aanwezige ondernemers boden waardevolle inzichten en aanvullingen op de discussie.